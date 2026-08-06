Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiye'nin il il güncel altın haritası

Türkiye’de altın mevduatı, onstaki düşüşe rağmen ilk yarıda %21,50 yükselişle 4 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı. Sadece bu hafta gram altındaki yükseliş %5’i aşarken, buna en çok altın zengini iller sevindi. Son verilere göre sadece 1 il altın mevduatında trilyon TL barajını aştı. Kişi başına altın mevduatı en yüksek iller arasında ise sürpriz şehirler yer aldı. Doğu ve Güneydoğu’da “yastık altı” etkisiyle altın mevduatlarında düşük seyir devam etti.

Altın fiyatlarındaki yükseliş bu hafta piyasalara damga vuruyor. Küresel piyasalardan ons fiyatı TSİ 09:20 itibarıyla 4.257 dolar ve iç piyasada gram altın fiyatı 6.515 TL’den fiyatlandı. Gram fiyatında bu haftaki yükselişin boyutu yüzde 5,5’e ulaştı.

Altın fiyatları yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmeler, yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentileri sebebiyle yatırımcısını üzmüş; onsta bu dönemde %-7,3 gerileme yaşanmış, gram fiyatı ise on binde 8 gibi oldukça sınırlı bir getiri sunmuştu.

ALTIN MEVDUATLARI ARTTI

Ons fiyatındaki düşüşe rağmen ilk yarıda Türkiye’de altın mevduatlarındaki artış dikkat çekti. Geçen yılın son çeyreğinde 3 trilyon 403 TL olan altın mevduatlarının toplam büyüklüğü, bu yıl haziran sonu itibarıyla 4 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı. Rakamlar, altın mevduatında 2026’nın ilk yarısında %21,50’lik yükselişe işaret etti.

BDDK verilerine göre iller bazında yaptığımız analiz ise, Türkiye’nin son altın haritasını da ortaya çıkardı.

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Değer 1 İstanbul 1,38 trilyon TL 2 Ankara 446,35 milyar TL 3 İzmir 230,22 milyar TL 4 Antalya 132,32 milyar TL 5 Yurt Dışı 128,72 milyar TL 6 Bursa 122,38 milyar TL 7 Kocaeli 87,90 milyar TL 8 Konya 71,61 milyar TL 9 Adana 63,28 milyar TL 10 Mersin 60,84 milyar TL

ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

Sıra İl Miktar (Milyar TL) 1 Ardahan 1,71 milyar TL 2 Kilis 1,72 milyar TL 3 Hakkâri 1,73 milyar TL 4 Bayburt 1,82 milyar TL 5 Tunceli 2,47 milyar TL 6 Siirt 2,82 milyar TL 7 Şırnak 2,84 milyar TL 8 Iğdır 3,09 milyar TL 9 Muş 3,09 milyar TL 10 Ağrı 3,72 milyar TL

KİŞİ BAŞINA ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Miktar (TL) 1 İstanbul 87.788 TL 2 Ankara 75.521 TL 3 Muğla 54.841 TL 4 Rize 54.659 TL 5 İzmir 51.113 TL 6 Karabük 50.192 TL 7 Isparta 48.570 TL 8 Eskişehir 48.279 TL 9 Antalya 47.638 TL 10 Malatya 46.978 TL

KİŞİ BAŞINA ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

Sıra Şehir Maaş (TL) 1 Şırnak 4.955 TL 2 Şanlıurfa 6.052 TL 3 Hakkâri 6.191 TL 4 Ağrı 7.576 TL 5 Mardin 7.796 TL 6 Muş 7.966 TL 7 Siirt 8.506 TL 8 Bitlis 10.376 TL 9 Van 10.460 TL 10 Kilis 10.953 TL

(Not: Kişi başı altın hesabında, illerin 2025 nüfus sayıları dikkate alındı)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Türkiye genelinde finansal varlıkların merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir toplam altın mevduatında da ilk sıraları aldı. Sanayi, turizm ve ticaret merkezleri Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Mersin gibi iller de üst sıralarda yer aldı. Bu şehirlerdeki yüksek nüfus, yüksek sanayi, tarım ve turizm gelirleri, bankacılık sisteminde altın olarak da karşılık buluyor.

Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiyenin il il güncel altın haritası

GURBETÇİ ETKİSİ

Yurt dışı yerleşiklerin bankacılık sistemindeki altın mevduatı da 128,72 milyar TL ile 5’inci sırada yer alıyor. Bu durum, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının birikimlerini Türkiye'de değerlendirme eğilimini ortaya koyuyor.

Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiyenin il il güncel altın haritası

DOĞU VE GÜNEYDOĞU

Hem toplamda hem de kişi başına düşen altın mevduatında en düşük sıralarda Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Van gibi iller yer alıyor. Bu illerde finansal sistem ve bankacılık kullanımı yerine fiziki altın (takı, ziynet) tutma, daha yaygın bir eğilim olarak öne çıkıyor. Bu durum, söz konusu bölgelerde altının banka mevduatına dönüştürülmediğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

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