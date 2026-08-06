Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiye'nin il il güncel altın haritası

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiye'nin il il güncel altın haritası
Fotoğraf Başlığı Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiyenin il il güncel altın haritası

Türkiye’de altın mevduatı, onstaki düşüşe rağmen ilk yarıda %21,50 yükselişle 4 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı. Sadece bu hafta gram altındaki yükseliş %5’i aşarken, buna en çok altın zengini iller sevindi. Son verilere göre sadece 1 il altın mevduatında trilyon TL barajını aştı. Kişi başına altın mevduatı en yüksek iller arasında ise sürpriz şehirler yer aldı. Doğu ve Güneydoğu’da “yastık altı” etkisiyle altın mevduatlarında düşük seyir devam etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Altın fiyatlarındaki yükseliş bu hafta piyasalara damga vuruyor. Küresel piyasalardan ons fiyatı TSİ 09:20 itibarıyla 4.257 dolar ve iç piyasada gram altın fiyatı 6.515 TL’den fiyatlandı. Gram fiyatında bu haftaki yükselişin boyutu yüzde 5,5’e ulaştı.

Altın fiyatları yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmeler, yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentileri sebebiyle yatırımcısını üzmüş; onsta bu dönemde %-7,3 gerileme yaşanmış, gram fiyatı ise on binde 8 gibi oldukça sınırlı bir getiri sunmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Altında 6 ayın en hızlı primi! Neden yükseldi? Fırsat kaçtı mı? İşte yeni hedef
EKONOMİ

Altında 6 ayın en hızlı primi! Neden yükseldi? Fırsat kaçtı mı? İşte yeni hedef

ALTIN MEVDUATLARI ARTTI

Ons fiyatındaki düşüşe rağmen ilk yarıda Türkiye’de altın mevduatlarındaki artış dikkat çekti. Geçen yılın son çeyreğinde 3 trilyon 403 TL olan altın mevduatlarının toplam büyüklüğü, bu yıl haziran sonu itibarıyla 4 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı. Rakamlar, altın mevduatında 2026’nın ilk yarısında %21,50’lik yükselişe işaret etti.

BDDK verilerine göre iller bazında yaptığımız analiz ise, Türkiye’nin son altın haritasını da ortaya çıkardı.

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

SıraŞehirDeğer
1İstanbul1,38 trilyon TL
2Ankara446,35 milyar TL
3İzmir230,22 milyar TL
4Antalya132,32 milyar TL
5Yurt Dışı128,72 milyar TL
6Bursa122,38 milyar TL
7Kocaeli87,90 milyar TL
8Konya71,61 milyar TL
9Adana63,28 milyar TL
10Mersin60,84 milyar TL

ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

SıraİlMiktar (Milyar TL)
1Ardahan1,71 milyar TL
2Kilis1,72 milyar TL
3Hakkâri1,73 milyar TL
4Bayburt1,82 milyar TL
5Tunceli2,47 milyar TL
6Siirt2,82 milyar TL
7Şırnak2,84 milyar TL
8Iğdır3,09 milyar TL
9Muş3,09 milyar TL
10Ağrı3,72 milyar TL

KİŞİ BAŞINA ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

SıraŞehirMiktar (TL)
1İstanbul87.788 TL
2Ankara75.521 TL
3Muğla54.841 TL
4Rize54.659 TL
5İzmir51.113 TL
6Karabük50.192 TL
7Isparta48.570 TL
8Eskişehir48.279 TL
9Antalya47.638 TL
10Malatya46.978 TL

KİŞİ BAŞINA ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

SıraŞehirMaaş (TL)
1Şırnak4.955 TL
2Şanlıurfa6.052 TL
3Hakkâri6.191 TL
4Ağrı7.576 TL
5Mardin7.796 TL
6Muş7.966 TL
7Siirt8.506 TL
8Bitlis10.376 TL
9Van10.460 TL
10Kilis10.953 TL

(Not: Kişi başı altın hesabında, illerin 2025 nüfus sayıları dikkate alındı)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Türkiye genelinde finansal varlıkların merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir toplam altın mevduatında da ilk sıraları aldı. Sanayi, turizm ve ticaret merkezleri Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Mersin gibi iller de üst sıralarda yer aldı. Bu şehirlerdeki yüksek nüfus, yüksek sanayi, tarım ve turizm gelirleri, bankacılık sisteminde altın olarak da karşılık buluyor.

Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiyenin il il güncel altın haritası
Başlık ResmiYükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiyenin il il güncel altın haritası

GURBETÇİ ETKİSİ

Yurt dışı yerleşiklerin bankacılık sistemindeki altın mevduatı da 128,72 milyar TL ile 5’inci sırada yer alıyor. Bu durum, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının birikimlerini Türkiye'de değerlendirme eğilimini ortaya koyuyor.

Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiyenin il il güncel altın haritası
Başlık ResmiYükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiyenin il il güncel altın haritası

DOĞU VE GÜNEYDOĞU

Hem toplamda hem de kişi başına düşen altın mevduatında en düşük sıralarda Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Van gibi iller yer alıyor. Bu illerde finansal sistem ve bankacılık kullanımı yerine fiziki altın (takı, ziynet) tutma, daha yaygın bir eğilim olarak öne çıkıyor. Bu durum, söz konusu bölgelerde altının banka mevduatına dönüştürülmediğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe, Avusturya'da manşetlerde: Sturm Graz ilk maçta ezildi
F.Bahçe, Avusturya'da manşetlerde: Sturm Graz ezildi
Kaydet
ÖZYES sınav giriş yerleri belli oldu! ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖZYES sınav giriş yerleri belli oldu! ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Kaydet
Nilda Müge cinayeti kamerada! Katil eski sevgili sabıkalı çıktı
Nilda Müge cinayeti kamerada! Katil eski sevgili sabıkalı çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.