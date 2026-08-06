2026 YKS kapsamında gerçekleştirilecek Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) katılacak adaylar için beklenen duyuru geldi. ÖSYM, sınav giriş yerlerini erişime açarken adayların sınava katılacakları bina ve salon bilgileri de belli oldu. İşte 2026 ÖZYES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava ilişkin ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında sınava katılacak adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, ÖZYES sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖZYES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS kapsamında düzenlenecek Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin atama işlemleri tamamlandı. Böylece adayların sınav merkezleri resmen belli oldu.

Belgede adayın sınava gireceği okul, bina, salon, tarih ve saat bilgileri yer alıyor. ÖSYM, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmaları gerektiğini vurguladı. Belirtilen saatten sonra sınav binasına gelen adaylar sınava alınmayacak.

ÖZYES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026 ÖZYES sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin ediliyor. Adayların belgeye ulaşabilmesi için "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

ÖZYES sınav giriş yerleri belli oldu! ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sisteme giriş yapan adaylar, "2026-YKS Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES)" başlığı altında yer alan sınava giriş belgesini görüntüleyebilir ve yazdırabilir. Belge üzerinde adayın sınav merkezi, bina, salon, sınav tarihi ve sınav saati gibi tüm bilgiler yer alıyor. Adayların sınav günü yanlarında sınava giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini de bulundurmaları gerekiyor.

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