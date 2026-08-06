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Yaşam

Temel kazısında ortaya çıktı, inşaat durdu! Birisi, 'hazine', başka biri de 'Ayasofya'ya tünel var' diyor

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İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan apartmanın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bir yapı ortaya çıktı. Kazı alanında inceleme başlatılırken, inşaat çalışmaları geçici olarak durduruldu. Kentsel dönüşüme giren binada oturan kat maliki bir kişi, "Her gün farklı bir konuyla inşaatımız gündem oluyor. Birisi ‘hazine var' diyor. Başka biri ‘buradan Ayasofya'ya kadar tünel var' diyor. İnşaatımız durduğu için mağduruz." dedi.

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İstanbul Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Başak Sokak'ta yaklaşık 30 yıllık bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yerine yapılacak yeni bina için başlatılan temel kazısı sırasında tarihi bulgu olabileceği değerlendirilen bir yapıya rastlandı.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Durumun ilgili kurumlara bildirilmesi üzerine inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu. İnşaat alanında yapılacak incelemelerin ardından inşaatın devam edip etmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Temel kazısında ortaya çıktı, inşaat durdu! Birisi, 'hazine', başka biri de 'Ayasofya'ya tünel var' diyor
Başlık ResmiTemel kazısında ortaya çıktı, inşaat durdu! Birisi, 'hazine', başka biri de 'Ayasofya'ya tünel var' diyor

"BİNA SAKİNLERİ OLARAK MAĞDURUZ"

Kentsel dönüşüme giren binada oturan kat maliki 32 yaşındaki Mehmet Karaca, "Kentsel dönüşüm olacağı için binamızı boşalttık. 6 aydır heyecanla binanın yapılmasını bekliyorduk. Tam binamızın yapımı başladı derken böyle bir problemle karşılaştık. Bina sakinleri olarak mağduruz." dedi.

Temel kazısında ortaya çıktı, inşaat durdu! Birisi, 'hazine', başka biri de 'Ayasofya'ya tünel var' diyor
Başlık ResmiTemel kazısında ortaya çıktı, inşaat durdu! Birisi, 'hazine', başka biri de 'Ayasofya'ya tünel var' diyor

"BUNUN BİR SU KANALI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Karaca, "Her gün farklı bir konuyla inşaatımız gündem oluyor. Birisi ‘hazine var' diyor. Başka biri ‘buradan Ayasofya'ya kadar tünel var' diyor. Tünel dediğin daha derinde olur. Ayrıca bunun bir devamı da yok. Burada kazı yapan hafriyatçılar bunun gibi görüntüleri birçok yerde gördüğünü ve birçok binada da devam ettiğini söylüyor. İlk duyduğumda ciddiye almadım. Burada yüzlerce inşaat yapıldığına şahit oldum. Bir tane bile böyle bir olaya rast gelmedim. Bunun bir su kanalı, kömürlük veya fırın gibi bir şey olabileceğini düşündüm. Hiç tarihi eser aklımın ucuna gelmedi." dedi.

Temel kazısında ortaya çıktı, inşaat durdu! Birisi, 'hazine', başka biri de 'Ayasofya'ya tünel var' diyor
Başlık ResmiTemel kazısında ortaya çıktı, inşaat durdu! Birisi, 'hazine', başka biri de 'Ayasofya'ya tünel var' diyor

Yapılacak binada kat maliklerinden biri olan ve 40 yıldır Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Kara ise, "Burada dairemiz var. 9 aydır kiradayız. Burada ne çıkacak ben bunu anlamadım. Tarihi eser kalıntısı 2-3 günde ortaya çıktı. Buradan ne çıkacağını bilmiyorum. Burada ne var." ifadelerini kullandı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bahçelievler
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