İhlas Haber Ajansı
İnşaat kazısında tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri ve kafatası bulundu
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısında insan kemikleri ile kafatası parçası bulundu. Jandarma duruma el koyarken kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürüldü.
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Yaşam 10 dk önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçası bulundu.
- İnsan kemikleri ve kafatası parçası bir inşaatın temel kazısı sırasında bulundu.
- Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
- Bulunan kemikler, kimlik tespiti amacıyla muhafaza altına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçası bulundu.
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JANDARMA BÖLGEYİ KAPATTI
Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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