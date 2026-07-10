Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısında insan kemikleri ile kafatası parçası bulundu. Jandarma duruma el koyarken kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürüldü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçası bulundu.

JANDARMA BÖLGEYİ KAPATTI

Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

İnşaat kazısında tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri ve kafatası bulundu

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İnşaat kazısında tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri ve kafatası bulundu

İnşaat kazısında tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri ve kafatası bulundu

Haberle İlgili Daha Fazlası