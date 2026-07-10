Kaydet

Hatay'ın Hassa ilçesinde tarla sürüldüğü esnada elektrik aksamındaki bir arızadan çıktığı değerlendirilen yangın sonucu alev alan traktör, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün yükselen dumanları fark edip aracı durdurarak kendini dışarı atması sayesinde olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası