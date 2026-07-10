ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeniden müzakerelere başlamak için talepte bulunduğunu açıkladı. Trump, teklifi kabul ettiklerini fakat Tahran yönetimine ateşkesin tamamen bittiğini bildirdiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu yapmayı kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine, kesin bir dille, Ateşkesin bittiğini bildirmiştir" açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası