Jorge Jesus'un yeni takımı açıklandı: Yeni bir dönem başladı
Portekiz Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılan Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı. 71 yaşındaki teknik adam, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.
- Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus döneminin resmen başladığını duyurdu.
- Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
- Fenerbahçe ile 53 maça çıkan Jesus, 36 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 mağlubiyet almıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Portekiz'de yeni teknik direktör belli oldu. Son olarak Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'i çalıştıran Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
"MİLLİ TAKIMA HOŞ GELDİNİZ"
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bugün yeni bir dönem başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz Sayın Jorge Jesus" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli hoca, 38 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk defa Portekiz A Milli Takımı'nı çalıştıracak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
71 yaşındaki teknik adam, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de görev yapmıştı ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Fenerbahçe'nin başında 53 maça çıkan Jorge Jesus, 36 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 mağlubiyet yaşamıştı.