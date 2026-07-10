Diyarbakır’da özel bir hastaneye kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, hastane camları kırıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. Korkunç saldırı dün gece meydana geldi.

Diyarbakırda özel hastaneye silahlı saldırı! Kurşunlar cama isabet etti

ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kentte bulunan özel bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar hastanenin camına isabet etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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