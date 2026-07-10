İhlas Haber Ajansı • Diyarbakır
Diyarbakır'da özel hastaneye silahlı saldırı! Kurşunlar cama isabet etti
Diyarbakır’da özel bir hastaneye kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, hastane camları kırıldı.
Özetle DinleDiyarbakır'da özel hastaneye silahlı saldırı! Kurş...
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Gündem 3 dk önce
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
- Kurşunlar hastanenin camına isabet etti.
- Polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. Korkunç saldırı dün gece meydana geldi.
ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kentte bulunan özel bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar hastanenin camına isabet etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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