Tarık Biberovic, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde en iyi 5'te
Real Madrid forması giyen Hırvat yıldız Mario Hezonja, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri ilk tur ödüllerinde 'en değerli oyuncu' (MVP) seçildi. Türk Milli Takımı'ndan Tarık Biberovic, ilk turun 'en iyi 5'inde yer aldı.
- Mario Hezonja, 6 maçta 19,3 sayı, 8,3 ribaund, 5,5 asist ortalamaları ile ilk turun MVP'si seçildi.
- En iyi 5'te Mario Hezonja'nın yanı sıra Nico Mannion, Tarık Biberovic, Mateusz Ponitka ve Tornike Shengelia yer aldı.
- Tarık Biberovic, Türkiye'nin namağlup ilk turunu tamamlamasında rol oynadı ve Sırbistan'a karşı kritik galibiyetlerde öne çıktı.
- Yükselen Yıldız ödülü, 6 maçta görev alan ve 10,2 sayı ortalaması tutturarak dikkat çeken 17 yaşındaki Sloven oyuncu Stefan Joksimovic'in oldu.
FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri ilk turun öne çıkan oyuncuları belirlendi. Ödüllere aday olabilmek için oyuncuların 6 maçın en az 4'ünde forma giymesi şartı arandı.
İLK TURUN MVP'Sİ HEZONJA
Hırvatistan’ın E Grubu’nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Avrupa Elemeleri ikinci turuna yükselmesine liderlik eden Mario Hezonja, ilk turun MVP’si seçildi. Hezonja, 6 maçın tamamında forma giyerek 19,3 sayı, 8,3 ribaund, 5,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarına ulaştı.
BİBEROVİC DE LİSTEDE
Hezonja aynı zamanda İtalya’dan Nico Mannion, Türkiye’den Tarık Biberovic, Polonya’dan Mateusz Ponitka ve Gürcistan’dan Tornike Shengelia’nın yer aldığı en iyi 5'te de yer aldı.
Türkiye’nin ilk turu namağlup tamamlamasında önemli rol oynayan Biberovic, Sırbistan karşısında alınan 2 kritik galibiyette öne çıktı. Deplasmanda kazanılan 82-78’lik karşılaşmada 22 sayı ve 3 top çalmayla oynayan Biberovic, İstanbul’daki 94-86’lık galibiyette 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asist üretti. 5 maçta forma giyen milli oyuncu, ilk turu 17,8 sayı, 2,6 ribaund, 3,0 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.
"YÜKSELEN YILDIZ" JOKSIMOVIC
Yükselen Yıldız ödülü, Slovenya’nın 17 yaşındaki oyuncusu Stefan Joksimovic’in oldu. İlk turdaki 6 maçın tamamında görev alan genç oyuncu, maç başına yalnızca 15 dakika süre almasına rağmen 10,2 sayı, 3,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakaladı.