Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ayrılışıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Trump, İran'dan gelebilecek muhtemel füze tehdidi nedeniyle Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One yerine, gelişmiş savunma sistemlerine sahip eski başkanlık uçağıyla Ankara'dan ayrıldı.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre, Trump'ın Türkiye'den ayrılışı öncesinde başkanlık uçağıyla ilgili yeni bir değerlendirme yapıldı.

Yetkililer, Katar tarafından bağışlanan lüks ve yeni Air Force One jeti yerine, askeri savunma sistemleri tam kapasite çalışan eski başkanlık uçağının kullanılmasını tavsiye etti.

Ankara Zirvesi dönüşü Trumpın uçağında ilginç talimat! İlk kez duyurdular

ANKARA'DAN AYRILIRKEN JET DEĞİŞTİRİLDİ: GEREKÇE İRAN FÜZELERİ

İran ile tırmanan savaşın gölgesinde alınan karar, belirli veya inandırıcı somut bir tehdide dayanmıyor. Ancak askeri kaynaklar, İran balistik füzelerinin Türkiye menziline ulaşabileceğini hatırlatarak, devam eden savaş ortamında bu hamlenin zorunlu bir önlem olduğunu dile getirdi. Havada bir füze saldırısı ihtimaline karşılık anında başkanın savaşı uçaktan yönetebilmesini sağlamak amacıyla eski uçağa geçiş yapıldı.

Eski Air Force One uçaklarında yaklaşan düşman füzelerini körleştirebilen lazer teknolojisi, gelen mühimmatı yanlış yönlendiren elektronik harp sistemleri ve gelişmiş saptırma teknolojileri bulunuyor.

Ankara Zirvesi dönüşü Trump'ın uçağında ilginç talimat! İlk kez duyurdular

Katar’dan gelen Boeing 747-8 uçağının ise bu sistemlerle tam olarak donatılıp donatılmadığı belirsizliğini koruyor. ABD Hava Kuvvetleri, uçağın spesifik savunma yetenekleri hakkında yorum yapmayı reddetti. Yaşanan bu uçak değişikliği sebebiyle, Türkiye'deki eski Air Force One uçağında seyahat eden gazetecilere güvenlik gerekçesiyle pencerelerini tamamen kapalı tutmaları yönünde nadir görülen bir talimat verildi.

400 MİLYON DOLARLIK HEDİYE JET ACELEYLE HİZMETE SOKULDU

Eski bir ABD hükümet yetkilisi, Katar tarafından geçtiğimiz yıl hediye edilen devasa jetin Air Force One olarak hizmet verebilmesi için gerekli şartları tam olarak karşılayacak askeri savunma yetenekleriyle donatılması adına yeterli zaman ve bütçe bulunmadığından bahsetti. Ordunun aylarca süren modernizasyon çalışmasına rağmen, uçağın aceleyle hizmete sokulduğu ve bazı hayati askeri özelliklerden yoksun olduğu düşünülüyor.

Eleştirmenlerin güvenlik itirazlarına ve iyi yönetişim uzmanlarının yabancı bir güçten bu denli büyük bir hediyeyi kabul etmenin getireceği risklere rağmen Trump uçağı kabul etmişti. Uçağı tanıtırken dünyanın en lüks uçağı olduğunu söyleyen Trump, "Bunun gibi bir tane daha asla olmayacak, bu çok eşsiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Zirvesi dönüşü Trump'ın uçağında ilginç talimat! İlk kez duyurdular

BEYAZ SARAY VE HAVA KUVVETLERİ GÜVENLİK PROTOKOLLERİNİ SAVUNUYOR

Eleştirilerin ve krizin büyümesi üzerine Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung bir açıklama yaptı. Cheung, "Yeni Air Force One, Başkan ve ekibinin güvenliğini sağlayan üst düzey güvenlik protokolleriyle donatılmış son teknoloji bir uçaktır. Amerika’nın başkanı hedef alan birçok düşmanı var ve bu tehditleri bertaraf etmek için elimizdeki her aracı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri de uçağın güvenli olduğunu, ancak ekibin uçağın teslimat sürecinde daha az kullanılan bazı özel görev setlerinde bazı teknik ödünler vermek zorunda kaldığını itiraf etti.

Ankara'daki NATO toplantısının sonunda bir basın toplantısı düzenleyen ve ardından Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump ise kendisinin İran için bir numaralı hedef olduğunu şöyle aktarmıştı:

"İran'ın başlıca liderleri gitti, onlardan sonra gelen liderler de gitti, şimdi de başka bir grup lider var. Ve biliyor musunuz, ben de gidebilirim. Çünkü ben onların bir numaralı hedefiyim. Ben gidersem, siz de gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz."

Başkan Trump, Ankara'dan eski uçakla ayrıldıktan sonra Birleşik Krallık'ta mola verdi ve burada Avrupa'da konuşlanmış ABD askerlerinin yeni jeti gezebilmesi için bir etkinlik düzenledi.

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