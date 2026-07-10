İstanbul Küçükçekmece'de market sahibi Suat B., iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Husumetten kaynaklandığı öne sürülen saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede market işleten Suat B., iş yerinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

3 KURŞUN BACAĞINA İSABET ETTİ

İddiaya göre taraflar arasında daha önceden husumet bulunan şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan 3'ü Suat B.'nin bacağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gündüz vakti silahlı saldırı: Market sahibine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı market sahibini ambulansla hastaneye kaldırdı. Suat B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gündüz vakti silahlı saldırı: Market sahibine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

ŞÜPHELİ KAÇTI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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