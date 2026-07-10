Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu ve iş dünyasının tanınan isimlerinden İsmet Acar hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Acar'ın, taburcu edildikten sonra evinde dinlendiği, bu sabah ise vefat ettiği bildirildi.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden, Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı İsmet Acar hayatını kaybetti.

İsmet Acar, uzun yıllar Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 1983 yılında kurulan Acarlar Şirketler Topluluğu, özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründeki yatırımlarıyla büyüyerek Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri haline geldi.

ACARKENT PROJESİYLE İŞ DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Acar'ın adı, İstanbul Beykoz'da hayata geçirilen Acarkent projesiyle de özdeşleşti. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Acarkent, Beykoz'da 2 milyon 291 bin 280 metrekarelik alanda inşa edildi ve "Türkiye'nin tek parsel üzerinde geliştirilen en büyük yaşam projesi" olarak tanımlanıyor.

ERDİNÇ VE ERDAL ACAR KARDEŞLERİN BABASIYDI

Erdinç Acar ile Erdal Acar'ın babası olan İsmet Acar, sosyal sorumluluk projeleri ve bağışlarıyla da kamuoyunda tanınıyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı, daha önce yaptığı açıklamada İsmet Acar'ın İstanbul Beykoz'daki Acarkent Acar Verde bloklarında bulunan 12 daireyi vakfa bağışladığını duyurmuş, söz konusu bağışın şehit aileleri, gaziler ve malul personele destek amacıyla kullanılacağını bildirmişti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre İsmet Acar için cenaze töreni yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek. Acar'ın cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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