2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup eden İspanya, zorlu mücadeleden galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı müsabakada İspanya Oyarzabal, Portekiz de Ronaldo ile pozisyonlar buldu.

İspanya 90+1'de güldü! Portekiz'i devirip çeyrek finale çıktı

GOL UZATMALARDA GELDİ

İlk yarıda Nuno Mendes'in şutunda top direkten dönerken, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. Roberto Martinez, 2. yarıda kanat oyuncularını değiştirerek hamleler yaparken, Luis de la Fuente ise Ferran Torres ve Mikel Merino'yu maçın son bölümünde oyuna alarak hücumda etkisini artırdı. 90+1. dakikada Ferran Torres'in ceza sahasına ara pasına hareketlenen Mikel Merino tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda Portekiz, girdiği ataklardan gol çıkaramadı ve İspanya 1-0'lık galibiyetle çeyrek finale adını yazdırdı.

İspanyollar, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



İspanya 90+1'de güldü! Portekiz'i devirip çeyrek finale çıktı

RONALDO, SON DÜNYA KUPASI MAÇINA ÇIKTI

Kariyerinde 6 dünya kupasında mücadele eden Cristiano Ronaldo'nun da bu büyük turnuvada son maçı oldu. Cristiano Ronaldo, İspanya maçıyla birlikte 41 yaş 151 günle Dünya Kupası tarihinde son 16 turu maçına ilk 11 başlayan en yaşlı oyuncu oldu. Portekizli yıldız, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Bu turnuvadaki 5 maça da 11'de başlayan Ronaldo, 3 kez gol sevinci yaşadı.



Ronaldo, 6 dünya kupasında da gol atan ilk futbolcu olurken, 27 maçta 11 gole imza attı.

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