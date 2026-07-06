Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın milli formayla mücadele edeceği son Dünya Kupası olacağını duyurdu. 41 yaşındaki yıldız, turnuvaya veda etmeden önce kupayı kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını resmen açıkladı. Son 16 turunda İspanya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki golcü futbolcu, turnuvaya ilişkin geleceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

Ronaldo, "Bu turnuvanın tadını mümkün olduğunca çıkarmak istiyorum. Çünkü evet, bu benim için son Dünya Kupası olacak. Ancak umarım yarın benim Dünya Kupası'ndaki son maçım olmaz." ifadelerini kullandı.

2003 yılında Portekiz Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Cristiano Ronaldo, bugüne kadar çıktığı 232 maçta 146 gol atarak milli takım futbol tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Cristiano Ronaldo

Dünya Kupası tarihine geçti

Turnuvanın grup aşamasında Özbekistan karşısında attığı iki golle Portekiz'in 5-0'lık galibiyetine katkı sağlayan Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Deneyimli yıldız ayrıca Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a çıkararak, Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Eusebio'ya ait 9 gollük milli rekoru geride bıraktı.

41 yaş 138 günlükken fileleri havalandıran Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu oldu. Bu alandaki rekor ise 42 yaş 39 günlükken gol atan Kamerunlu Roger Milla'ya ait.

Cristiano Ronaldo

En büyük hedef Dünya Kupası

Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki en başarılı Dünya Kupası performansı, 2006 yılında Almanya'da düzenlenen organizasyonda geldi. Portekiz o turnuvada yarı finale kadar yükselirken, Fransa'ya 1-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaçırdı. Üçüncülük maçında ise Almanya'ya 3-1 yenilen Portekiz turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Kulüp ve milli takım kariyerinde çok sayıda kupa kazanan Cristiano Ronaldo'nun koleksiyonunda eksik kalan en önemli başarı ise Dünya Kupası şampiyonluğu olarak öne çıkıyor. Portekiz, son 16 turunda İspanya'yı elemesi halinde çeyrek finalde ABD-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Ronaldo ise kariyerinin son Dünya Kupası'nı şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

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