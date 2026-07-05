Muğla'nın turistik Akyaka Beldesi'nde bir işletmenin kapıya astığı yazı şoke etti. Kapıda "Müşteri değilseniz WC yasak. Kullanım ücreti 500 TL" yazısını gören gençler neye uğradıklarına şaşırdı. Fahiş fiyat tartışmalarına eklenen durum pes dedirtti. Vatandaşlar işletmenin uygulamasına büyük tepki gösterdi.

Turizm bölgelerinde fahiş fiyatlara yönelik tartışmalar sürerken, Muğla'da bir işletmenin tuvalet için istediği ücret tepkileri beraberinde getirdi.

Akyaka beldesinde bir işletmenin müşteri olmayanlar için belirlediği 500 TL'lik tuvalet ücreti, turizm bölgesindeki fahiş fiyatları yeniden gözler önüne serdi.

Restoran menüleri ve plaj ücretleri ile sık sık gündeme gelen turizm bölgeleri bu sefer de tuvalet ücretine fahiş fiyat belirledi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde bir işletmeye giden gençler, tuvalet ücreti asılan tarifeyi görünce, o anları kaydetti.

Turizm bölgesinde temel ihtiyaca fahiş fiyat: WC 500 TL

500 TL'YE TUVALET!

İki genç tarafından kaydedilen görüntülerde, işletme tarafından tuvalet kapısına asılan kağıtta istenilen ücret yer aldı.

Kağıtta "Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti: 500 TL" ifadelerine yer verildi.

Turizm bölgesinde temel ihtiyaca fahiş fiyat: WC 500 TL

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SAÇMALIK"

Gördükleri karşısında şaşkınlık içerisinde kalan gençlerden biri, tuvalet ücretine "Hayatımda gördüğüm en büyük saçmalık" sözleri ile tepki gösterdi.

O anlara ilişkin görüntüleri "Zama noktayı koyan işletme" notu ile paylaşan gençler, görüntülerde "500 lira borç verir misin? 500 borç ver, gireceğim" sözlerini kullandı.

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