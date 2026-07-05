Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un bir maçlık men cezasını askıya alan FIFA'ya teşekkür etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ABD - Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezasının ertelemesinin ardından Trump'tan ilk açıklama geldi.

TRUMP'TAN TEŞEKKÜR

FIFA'ya kararından ötürü teşekkür eden Trump, "FIFA'ya doğru olanı yaptıkları ve büyük bir haksızlığı tersine çevirdikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD'nin Bosna Hersek'i iki golle geçerek turladığı maçta Folarin Balogun direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

CEZASI ERTELENDİ

ABD'li oyuncu, Bosna Hersek maçında defans oyuncusu Tarik Muharemoviç'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek bir maçlık ceza aldı. FIFA, Balogun'un bir maçlık kırmızı kart cezasının ertelenmesine karar verdi ve ABD Milli Takımı'nın Belçika ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçında Balogun'un forma giyebilmesinin önünü açtı.

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