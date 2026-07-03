Otomobil piyasasında Temmuz 2026 dönemi hareketli başladı. Dev markalar yeni fiyat listelerini ve dikkat çeken indirim kampanyalarını peş peşe duyurdu. Toyota ve Opel’de 700 bin TL’yi aşan dev indirimler dikkat çekerken, bazı modellerde ise sınırlı artışlar gözlemlendi. İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarının Temmuz ayı güncel satış fiyatları...

TOYOTA’DA DEV İNDİRİM: COROLLA VE LAND CRUİSER PRADO FİYATLARI Toyota, Temmuz ayında birçok modelinde fiyatları sabit tutarken bazı modellerinde ise devasa indirim kampanyaları başlattı. Özellikle Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da indirim miktarı 750 bin TL’yi aştı. Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.790.000 TL (Kampanyalı).

1.790.000 TL (Kampanyalı). Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.370.000 TL (Kampanyalı).

2.370.000 TL (Kampanyalı). Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: 2.530.000 TL (Kampanyalı).

2.530.000 TL (Kampanyalı). C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 2.250.000 TL (Kampanyalı).

2.250.000 TL (Kampanyalı). Land Cruiser Prado: Haziran ayına göre 950 bin TL zamlanarak 14.700.000 TL’ye yükseldi ancak liste fiyatına göre 4,9 milyon TL indirimle sunuluyor.

Renault Clio RENAULT’UN YENİ YILDIZI BOREAL SAHADA: CLİO VE MEGANE FİYATLARI Renault, Temmuz ayında Türkiye’de üretilen yeni C-SUV modeli Boreal için lansman indirimlerini sürdürüyor. Megane Sedan modelinde ise 50 bin TL’ye varan zamlar yapıldı. Yeni Clio evolution plus: 1.830.000 TL (Zam yapılmadı).

1.830.000 TL (Zam yapılmadı). Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.194.000 TL (Kampanyalı).

2.194.000 TL (Kampanyalı). Renault Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL.

3.399.000 TL. Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL.

1.841.000 TL. Austral techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL.

Opel Corsa OPEL’DEN 700 BİN TL’YE VARAN TEMMUZ KAMPANYASI Opel, Haziran ayında başlattığı büyük indirim atağını Temmuz ayında da sürdürerek elektrikli ve hibrit modellerinde cazip fiyatlar sunuyor. Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition: 1.395.000 TL (140.000 TL indirimli).

1.395.000 TL (140.000 TL indirimli). Opel Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 2.290.000 TL (300.000 TL indirimli).

2.290.000 TL (300.000 TL indirimli). Opel Grandland Hybrid 1.2 Edition: 2.386.000 TL (716.000 TL indirimli).

2.386.000 TL (716.000 TL indirimli). Opel Frontera Elektrik 44 kWh GS: 1.600.000 TL (294.000 TL indirimli).

Dacia Sandero DACİA: TÜRKİYE’NİN EN UCUZ OTOMOBİLİ SANDERO’YA KÜÇÜK ZAM Dacia, Temmuz ayında ürün gamına küçük zamlar yansıttı. Özellikle 13 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen Logan modelinde de fiyat güncellemesi yapıldı. Yeni Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL.

1.299.000 TL. Yeni Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL.

1.756.000 TL. Yeni Logan expression Eco-G 120 auto: 1.709.000 TL.

1.709.000 TL. Yeni Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu: 1.600.000 TL.

Honda Prelude HONDA: SADECE PRELUDE ZAMLANDI Honda'nın Temmuz ayı listesinde fiyatı değişen tek model Prelude oldu; diğer modellerde fiyatlar korundu veya kampanyalar uygulandı. Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar: 2.525.000 TL.

2.525.000 TL. Honda HR-V 1.5L Hibrit Elegance: 2.389.000 TL (Kampanyalı).

2.389.000 TL (Kampanyalı). Honda Prelude 2.0L Hibrit Otomatik Advance: 5.600.000 TL (100.000 TL zamlandı).

5.600.000 TL (100.000 TL zamlandı). Honda ZR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance: 4.970.000 TL.

BYD Seal BYD: MODEL SAYISI DÜŞTÜ, FİYATLAR 4 MİLYON TL ÜZERİNDE Çinli dev BYD, Türkiye pazarındaki model sayısını 4’e düşürürken, Temmuz ayında fiyatlarında artışa gitmedi. BYD SEAL 390 kW AWD Excellence: 4.077.000 TL.

4.077.000 TL. BYD HAN 380 kW AWD Executive: 4.573.000 TL (Kampanyalı).

4.573.000 TL (Kampanyalı). BYD TANG 380 kW AWD Flagship: 5.418.000 TL.

Tesla Model Y TESLA MODEL Y: FİYATLAR SABİT, ABONELİK DÖNEMİ BAŞLADI Tesla, Mayıs ayındaki zammın ardından Haziran ve Temmuz aylarında fiyatlarını değiştirmedi. Marka, tam otonom sürüş (FSD) sistemini artık aylık abonelikle sunuyor. Tesla Model Y Arkadan Çekiş: 2.474.985 TL.

2.474.985 TL. Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 4.546.500 TL.

4.546.500 TL. FSD Aylık Abonelik Ücreti: 4.990 TL.

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