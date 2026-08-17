Kayseri’de tartıştığı kadını önce bıçaklayan, daha sonra da 5’inci kattan aşağı atarak öldüren N.C.S’nin cinayetten sonra çekti itiraf videosu ortaya çıktı. Yakınlarından helallik isteyen N.C.S.’nin “Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım. Sonucum cezaevi. Benim gibi insanı katil edenleri unutmam” sözleri ise kan dondurdu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı bir otelde kalan N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmış, N.C.Ş., Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağı atmıştı.

CİNAYETİ VİDEODA İTİRAF ETMİŞ

Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği, kadının aşağı düşmeden önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öğrenilmişti. Şüpheli N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kayseri’deki otel dehşetinde kan donduran video! Dakikalar sonra çekip, cinayeti itiraf etmiş: ‘Yapılanı unutmadım, camdan attım’

“YAPILANI UNUTMADIM, CAMDAN ATTIM”

Korkunç olayda kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Cinayet zanlısı N.C.S’nin kadını öldürdükten sonra çektiği video ortaya çıktı. N.C.S. paylaştığı videoda cinayeti itiraf ederek şöyle konuştu:

Ağabeylerim, canlarım; hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım. Sonucum cezaevi, hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Benim gibi insanı katil edenleri unutmam.

Kayseri’deki otel dehşetinde kan donduran video! Dakikalar sonra çekip, cinayeti itiraf etmiş: ‘Yapılanı unutmadım, camdan attım’

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı otelde, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kayseri’deki otel dehşetinde kan donduran video! Dakikalar sonra çekip, cinayeti itiraf etmiş: ‘Yapılanı unutmadım, camdan attım’

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağı attı. Hızını alamayan N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kadının aşağı düşmeden önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kayseri Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKayseri

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