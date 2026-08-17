Kayseri’de N.C.Ş. isimli şahıs, otel odasında kavga ettiği Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağıya attı. Otelin asma katına düşen talihsiz kadın hayatını kaybederken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının atılmadan önce vücudunun birkaç yerinden bıçaklandığı öğrenildi.

Olay, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana geldi.

N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında otel odasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan’ı 5’inci kattan aşağıya attı.

Kayseri’de korkunç olay! Otelin 5’inci katından atılan kadın hayatını kaybetti

KADINI AŞAĞIYA ATTI, ÜZERİNE EŞYA FIRLATTI

Öfkesi dinmeyen N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının aşağı düşmeden önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öğrenildi.

Kayseri’de korkunç olay! Otelin 5’inci katından atılan kadın hayatını kaybetti

ZANLI GÖZALTINDA

N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler odada ve Selin Gökhan’ın bulunduğu asma katta incelemede bulundu. Selin Gökhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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