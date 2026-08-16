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Spor

Nuri Şahin: "Travma sonrası iyi reaksiyon verdik"

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Nuri Şahin:

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, başından sonuna kadar hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Avrupa'da elenmelerinin ardından sezona galibiyetle başlamanın önemine vurgu yapan Şahin, "Avrupa'da yaşadığımız travmadan sonra insan sezona nasıl başlayacağımızla ilgili soru işaretleriyle geliyor. Takımımız çok iyi reaksiyon verdi." dedi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, "Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Avrupa'da yaşadığımız travmadan sonra insan sezona nasıl başlayacağımızla ilgili soru işaretleriyle geliyor. Takımımız çok iyi reaksiyon verdi. Sezona iyi oyunla başlamak çok önemliydi. Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz. Kocaelispor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

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"KADROYU DAHA DAR TUTMAK ADINA KARAR ALDIK"

Berat, Ebosele ve Da Costa'ya ilişkin de açıklamada bulunan Şahin, "Bu oyuncular kadro dışı kalmadı. Biz sportif bir karar aldık. Ayrıldıktan sonra 3'üylede konuştum, kimseyi kadro dışı bırakmadık onlar yüzünden elenmedik. Avrupa'da olmadığımız için kadroyu biraz daha dar tutmak adına karar aldık. İnşallah çok başarılı olurlar. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Gerçekten iyi bir kadromuz var ama tabi bizde her takım gibi kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Bize seviye yükseltecek oyuncu almak istiyoruz. Fırsat olursa istiyoruz olmazsa da ben kadromdan gayet memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehirli futbolcuların galibiyet sevinci
Başlık ResmiBaşakşehirli futbolcuların galibiyet sevinci

Kaluzinski ve Skol Olsen'in performansına ilişkin soruyu cevaplayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene Kaluzinski adına çok zor geçti. Kendisini hiç bırakmadı, çalıştı. Biz de böyle bir karar aldık, hak ettiği için oynatmak istedik. Benim oyunuma çok yatkın bir oyuncu. Brugge ile oynadığımızda Skol Olsen'e hayran kalmıştım. Böyle bir fırsat doğduğunda hiç tereddüt etmeden istedim. Farklı profillerimiz var o tarafta. Aralarına Edin de (Visca) gelince sağ taraf oldukça iyi. Kendisini mutlu hissetmesi lazım. Bizim için fırsat doğdu. Aramıza katıldığı günden beri bize katkı sağladı."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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