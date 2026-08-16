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Spor

Başakşehir, Kocaelispor'u eli boş gönderdi

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Başakşehir, Kocaelispor'u eli boş gönderdi

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Başakşehir, Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, Kocaelispor'u konuk etti.

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İstanbul'da oynanan müsabakada Başakşehir, Kocaelispor'u 2-0 yendi. Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Operi ve 72. dakikada Shomurodov kaydetti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Fayzullayev'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Operi, düzgün bir vuruşula meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Başakşehir'in golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Soldan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde altıpasta son olarak topa kafayla vuran Emin Bayram, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonda rakip oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından uzak direğe yerden sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

İlk yarıyı Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

Başakşehir - Kocaelispor
Başlık ResmiBaşakşehir - Kocaelispor

53. dakikada Shomurodov'un ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Rivas'ın ortasına Haidara'nın gelişine volesinde kaleci gole izin vermedi.

72. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Kemen'in arka direğe ortasında Skov Olsen meşin yuvarlağı altıpas içinde bulunan Shomurodov'a indirdi. Özbek oyuncunun kayarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski (Dk. 89 Onur Ergün), Skov Olsen (Dk. 89 Hamza Güreler), Shomurodov (Dk. 75 Selke), Fayzullayev (Dk. 63 Yusuf Sarı), Bertuğ Yıldırım (Dk. 75 Umut Bozok)

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Zoukrou, Haidara, Show, Berkan Kutlu (Dk. 67 Metehan Altunbaş), Rudi Baku (Dk. 85 Arda Özyar), Tayfur Bingöl (Dk. 76 Emir Ortakaya), Agyei (Dk. 85 Ege Bilim), Rivas

Goller: Dk. 14 Operi, Dk. 72 Shomurodov (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 31 Tayfur Bingöl, Dk. 81 Zoukrou (Kocaelispor), Dk. 51 Fayzullayev, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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