Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı! Dzeko ve Mourinho...

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in asist yaptığı hazırlık maçında Bundesliga ekibi Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti. Müsabakaya yedek soyunan Edin Dzeko, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'den eski hocası Jose Mourinho ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi beşinci hazırlık maçında Real Madrid, Alman temsilcisi Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.

REAL FARKLI KAZANDI

Veltins Arena'da oynanan mücadelede eflatun beyazlılar, Schalke 04'ü 3-0 yendi. Jose Mourinho'nun takımına galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kylian Mbappe, 20. dakikada Dean Huijsen ve 57. dakikada Carlos Espi kaydetti.

Arda Güler

ARDA'DAN BİR ASİST DAHA

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Dean Huijsen'in golünde asist yapan isim oldu. 21 yaşındaki yıldız, Real Madrid ile bu sezon çıktığı beşinci hazırlık maçında ikinci asistini yaptı.

Jose Mourinho - Edin Dzeko

MOURINHO İLE DZEKO HASRET GİDERDİ

Schalke'de müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, 80. dakikada Moussa Sylla'nın yerine oyuna dahil oldu. Boşnak yıldız, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile maç öncesinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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