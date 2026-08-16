Arsenal, Manchester City'yi dağıttı

Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası ilk resmi maçına Community Shield'da çıkan Manchester City, Arsenal'e 3-0 mağlup olarak kupayı rakibine kaptırdı.

İngiltere Community Shield'da Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaştı.

ARSENAL KUPAYA UZANDI

Cardiff'te oynanan müsabakada City'yi 3-0'lık skorla mağlup eden Arsenal, tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı. Topçular'a kupayı getiren golleri 1. dakikada Riccardo Calafiori, 28. dakikada Kai Havertz ve 48. dakikada Martin Ödegaard attı.

Arsenal - Manchester City

MARESCA HEZİMETLE BAŞLADI

Guardiola'nın ayrılığının ardından takımın başına geçen Enzo Maresca, ilk resmi maçında sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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