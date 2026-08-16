Arsenal, Manchester City'yi dağıttı
Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası ilk resmi maçına Community Shield'da çıkan Manchester City, Arsenal'e 3-0 mağlup olarak kupayı rakibine kaptırdı.
İngiltere Community Shield'da Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaştı.
ARSENAL KUPAYA UZANDI
Cardiff'te oynanan müsabakada City'yi 3-0'lık skorla mağlup eden Arsenal, tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı. Topçular'a kupayı getiren golleri 1. dakikada Riccardo Calafiori, 28. dakikada Kai Havertz ve 48. dakikada Martin Ödegaard attı.
MARESCA HEZİMETLE BAŞLADI
Guardiola'nın ayrılığının ardından takımın başına geçen Enzo Maresca, ilk resmi maçında sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı.
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