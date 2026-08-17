Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda yola kimyasal boya döküldü. Araçları mor renge boyanan vatandaşlar kalıcı boya hasarı olmaması için yıkama istasyonlarına akın etti.

Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda yola dökülen kimyasal madde, yağmurun da etkisi ile şaşırtan görüntülere sebep oldu. Mor renge boyanan yolu kullanan araçların renkleri mor renge bürünürken, durumu gören sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Alınan bilgilere göre olay, Dinar-Çay karayolu üstünde yaşandı. Yola nereden ve nasıl döküldüğü şimdilik tespit edilemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın sonrasında asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

Afyonkarahisar'da yola dökülen boya araçları mor renge boyadı

YIKAMA İSTASYONLARINDA KUYRUK OLDU

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini gören sürücüler büyük şok yaşadı. Olası bir boya ya da kaporta hasarından endişe duyan vatandaşlar, karayolu üstündeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara koştu. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar meydana gelirken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.

Yola dökülen diğer ham madde Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye birimleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.

Afyonkarahisar'da yola dökülen boya araçları mor renge boyadı

Olayın sonrasında bölgede karayolları birimlerinin inceleme başlattığı ve yola dökülen maddenin ne olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldığı öğrenildi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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