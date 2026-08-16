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Yaşam

Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

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Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

Konya’da doğum sonrası beyin felci tanısı konulan çocuklarına 26 yıldır şefkatle bakan Ramazan ile Hacer Sert çiftinin hikayesi duygulandırdı. Oğlu için özel bir düzenek tasarlayarak onu hayatta tutmaya çalışan baba Ramazan Sert “Allah'ım güç ve kuvvet verdiği sürece bakacağım. Çünkü Allah'ın emaneti bu çocuk. 'Örnek baba' diyorlar. Gerçekten örnek olabildiysem başka bir şey istemem. Ben ne parasındayım, ne pulundayım. Benim bir maaşım var, Muhammed'in de bakım maaşı var o bize yetiyor” dedi.

Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

Konya’da 1997 yılında dünyaya gelen ikinci çocukları Muhammed'in başını tutamadığını fark eden Ramazan ile Hacer Sert çifti, 3 yıl sonra gerçeği öğrendi. Hastane hastane gezen çiftin çocuğuna beyin felci tanısı konuldu.

Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

OĞLU İÇİN EVDE DÜZENEK KURDU

Aile, fizik tedavi sürecinin ardından rehabilitasyon merkezlerine götürülen çocuklarının bakımını evde sürdürmeye başladı. Baba Ramazan Sert’in yıllar önce kendi imkanlarıyla yaptığı düzenekler, oğlunun büyümesine katkı sundu. Yıllardır özel bakıma ihtiyaç duyan oğlunun hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden baba, oğlunun "Allah'ın emaneti" olduğunu belirterek, mücadelesini sürdürüyor.

Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

“KALÇADAN BOYNUNA PLATİN VAR”

Baba Sert, hikayelerini şöyle anlattı:

Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz, Eşimle beraber, kaldırmasında, indirmesinde birbirimize destek oluyoruz. Ben çalışırken akşamları yardımcı olabiliyordum. Şimdi emekli oldum. 6 seneden beri ben de dört duvar arasında böyle yardımcı oluyoruz birbirimize. Belinde platin var, kalçadan boynuna kadar. Bir de kastığı zaman hiç yetmiyor oturmuyor. Oturttuğumuz zaman sandalyesine her tarafını bağlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü kastığı için oturamıyor, aşağıya düşüyor. Arabaya bindirirken kapıdan bindiremiyoruz kastığı için dik oluyor. Bagajdan bindiriyorum. Bagaja yatak yaptım. Oradan sokuyoruz, oradan çıkarıyoruz.

Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

 “HASTANEDE REHİN KALDIK, PARA İSTEDİLER"

Ramazan Sert, geçmişte sağlık hizmetlerine ulaşmanın daha güç olduğunu belirterek “O zamanlar fizik tedaviye gittik 45 gün yattık. Hastanede rehin kaldık. Zor çıkardık, para istediler, bulduk bir şekilde çıkardık ama şimdiki sağlık sektörü çok farklı. Evde hizmete kadar, Allah razı olsun eve geliyorlar. Dün geldiler mesela baktılar, gittiler. Çok rahatsızdı geldiler, baktılar, gittiler eve kadar geliyorlar. Çok farklı eskiye bakınca şimdiki sağlık sektörü otel gibi aynı" dedi. 

Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

 “ALLAH'IN EMANETİ BU ÇOCUK”

Sert, oğlu için geliştirdiği düzenekleri şöyle anlattı:

Çocuk içeride devamlı yatıp duruyordu. Bir koltuk aklıma geldi, gittim mobilyacılardan bir tahtayı kestirdim, ona dört teker taktırdım. Pencerenin yanına koydum o da güzel oldu hakikaten. Çocuk dışarıyı da seyrediyor bu koltuk sayesinde. Sonra da bu ayakta dikelme düzeneğini 2000'lerde medikalcilerden tavsiye ettiler. O zaman profildendi çok para istediler, imkanımız da yoktu gerçekten çok sıkıntılı günlerimiz geçti. Küçük hayalim onu da yaptım. Muhammed büyüdükçe de yükselttim. Her iki-üç senede ben de bunu yeniledim en sonunda buraya geldi, burada kaldı artık. Ben sonuna kadar, Allah'ım güç ve kuvvet verdiği sürece bakacağım. Çünkü Allah'ın emaneti bu çocuk, bana vermiş bir emanet, bakmak zorundayım.

Evlada adanmış bir ömür! 26 yıllık sevgi yürekleri ısıttı: Herkes ‘Örnek baba’ dedi, O ‘Allah’ın emaneti’

 “NE PARASINDAYIM, NE PULUNDAYIM”

Baba Sert, teklif edilen yardımları kabul etmediğini belirterek “İnternetten, sağdan soldan mesela çok dualar da ediyorlar, 'örnek baba' diyorlar. Gerçekten örnek olabildiysem başka bir şey istemem zaten. Ben ne parasındayım, ne pulundayım. Benim bir maaşım var, Muhammed'in de bakım maaşı var o bize yetiyor. Yardım etmek isteyenler de çok, Allah razı olsun hepsinden. Yurt dışından mesajlar geliyor. 'IBAN gönder, yardım etmek istiyorum' diyorlar. Biz yardım istemiyoruz yani biz kendimize yetiyoruz” diye konuştu.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konya
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