Fon soruşturmasında flaş gelişme! 5 şirket TMSF'ye devredildi

BDDK, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı değerlendirme sonucunda Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası ve Hedef Yatırım Bankası ile Destek Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF tarafından yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

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Kamuoyunda Fon Soruşturması olarak bilinen süreçle bağlantılı son gelişmelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) yeni kararlar geldi.

BDDK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası bünyesindeki bazı ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildi.

Kararlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında alındı.

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ÜÇ BANKADA TMSF KARARI

BDDK kararına göre, Destek Yatırım Bankası'nda nitelikli pay sahibi olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

Hedef Yatırım Bankası'nda ise Sibel Gökalp'in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'in yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.'nin yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yüzde 30 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Tera Yatırım Bankası'nda da nitelikli pay sahibi olan Emre Tezmen'in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'in yüzde 0,01 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

BAZI PAYLAR İÇİN 6 AY SÜRE

BDDK ayrıca bazı payların devredilmesine ilişkin karar da aldı.

Buna göre Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.'nin Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının, 6 ay içinde kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi istendi.

Ayrıca Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarının da 6 ay içinde gerekli şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.

BDDK kararında, söz konusu süre içerisinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılacağı belirtildi.

Kararlar, BDDK tarafından kamuoyuna duyuruldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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