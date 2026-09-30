Fon soruşturmasında kritik aşama: 3 şüpheli için tutuklama talebi
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi için tutuklama, 1 kişi için adli kontrol talep edildi.
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş, İbrahim Halil Rat ve Fatmagül Lafçı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 İSME TUTUKLAMA İSTEMİ
Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklama, Fatmagül Lafçı ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
4 şüphelinin mahkemedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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