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Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor

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Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor
Başlık ResmiFon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 gözaltı kararı

Fon soruşturmasında düzenlenen 5. dalga operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 56 şüphelinin tutuklandığını, 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, suçtan elde edildiği mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin işletileceğini duyurdu.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, 5. dalga bir operasyon daha yapıldı.

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5.DALGA OPERASYONDA 34 GÖZALTI KARARI

Fon soruşturması kapsamında bugün düzenlenen 5. dalga operasyonun detayları hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirtti. Bakan Gürlek “Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” dedi.

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor
Başlık ResmiFon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor

26 HİSSE MERCEK ALTINDA

Soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını ifade eden Bakan Gürlek “Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır” diye vurguladı.

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor
Başlık ResmiFon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor

"İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEK"

Bakan Gürlek’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir”

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor
Başlık ResmiFon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor

4. DALGA OPERASYONDA NELER OLDU?

Soruşturma kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt aranırken, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı’nın Karadağ üzerinden yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. İskender Balcı, Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olmuştu.

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor
Başlık ResmiFon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 26 hisse senedi inceleniyor

Tutuklama talebiyle adliyeye gönderilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklanmıştı.

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