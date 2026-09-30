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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek

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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Başlık ResmiEski SPK Başkanı İbrahim Öner Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verecek.

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Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül
Başlık ResmiEski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

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Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Başlık ResmiEski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Kimler tutuklandı?

Ad SoyadKurum / ŞirketGörevi / UnvanıDurumu
Emre TezmenTera Yatırım HoldingYönetim Kurulu BaşkanıTutuklandı
Emre AlkinTera Yatırım HoldingYönetim Kurulu ÜyesiTutuklandı
Kerem AlkinTera YatırımBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTutuklandı
Alper ÖztürkTera PortföyGenel MüdürTutuklandı
Serdar TurhanPusula HoldingYönetim Kurulu BaşkanıTutuklandı
Muhammed YarızPusula Portföy Yönetimi AŞYönetim Kurulu BaşkanıTutuklandı
Namık Kemal Gökalp--Tutuklandı
Altunç Kumova--Tutuklandı
İbrahim Bekçi--Tutuklandı

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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TOPLAM TUTUKLU SAYISI 56

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına 7’si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56’ya ulaşmış oldu.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 11 şüpheli daha yakalanmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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