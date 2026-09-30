Irak’ı 2003 yılında işgal eden ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. 23 yılı aşkın süren müdahale döneminde yaklaşık 1,7 trilyon dolar harcandığı belirtilirken, ülkede sınırlı sayıda ABD personelinin görev yapmaya devam edeceği bildirildi.

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ABD'nin Irak'taki 23 yılı aşkın işgali sona erdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Parnell, kararın Eylül 2024'te ABD ile Irak arasında yapılan ortak açıklama ve ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda alındığını belirtti.

"DEAŞ'LA MÜCADELEDE SORUMLULUK ARTIK IRAK HÜKÜMETİNE AİT"

ABD'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savunan Parnell, "Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçlerinin, Irak’ın güvenliğini sağlamak ve DEAŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Irak’ta 23 yıllık dönem resmen kapandı! ABD askerleri bölgeden çekildi

Parnell, Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Irak’ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DEAŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere, Irak’ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD güçlerinin Erbil'de kalan personel ve ekipmanlarını da çektiği belirtildi. Wall Street Journal'da yer alan haberde, 23 yılı aşkın süren müdahale döneminde yaklaşık 1,7 trilyon dolar harcandığı belirtilirken, ülkede sınırlı sayıda ABD personelinin görev yapmaya devam edeceği bildirildi. Bazı Deniz Piyadelerinin diplomatik misyonları korumak amacıyla ülkede kalması beklenirken, ABD tarafından sağlanan F-16 savaş uçakları ve tankların bakımında görev yapanların da Irak'taki faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

TRUMP: ARTIK ORADA ASKERİ VARLIĞA İHTİYACIMIZ YOK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump "Artık orada askeri varlığa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Bağdat'ta "Egemenlik Günü" ve uluslararası koalisyonun görev sürecinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen resmi törende konuştu. Irak'ın güvenlik güçlerinin yıllar süren "fedakarlıkları ve kahramanca" çabaları sayesinde ülkenin tamamında güvenliğin ve saha kontrolünün sağlandığını kaydeden Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki DEAŞ'la mücadele misyonunun resmen sona erdiğini ve 30 Eylül 2026'nın "hafızalarda kalacak bir gün" olduğunu söyledi.

Irak’ta 23 yıllık dönem resmen kapandı! ABD askerleri bölgeden çekildi

"DOST ÜLKELER DESTEK VERDİ, IRAK ORDUSU GÜÇLENDİ"

Dost ülkelerin bu kritik mücadelede Irak'a destek verdiğini dile getiren Zeydi, Irak silahlı kuvvetlerinin de saflarını yeniden düzenleyerek silah ve teçhizat bakımından güçlendiğini söyledi.

Uluslararası koalisyona katılan ülkelere ve Irak güvenlik güçleriyle birlikte çalışan komutan, subay, eğitmen ve danışmanlara teşekkür eden Zeydi, koalisyonun görevinin sona ermesinin terörle mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

IRAK'TA 'YENİ BİR DÖNEM' SİNYALİ

Zeydi, bu gelişmenin Irak'ın güvenlik ve istikrarının tüm sorumluluğunu üstleneceği yeni bir döneme geçiş olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Zeydi, "Hukukun çatısı dışında silah, devlet kurumlarının dışında güç olmayacak." ifadelerini kullandı.

30 EYLÜL "EGEMENLİK GÜNÜ" İLAN EDİLDİ

Irak Bakanlar Kurulu, "Egemenlik Günü" kapsamında 30 Eylül Çarşamba gününden 3 Ekim Cumartesi gününe kadar tüm devlet kurumları ve kamu kuruluşlarında resmi tatil ilan etti.

Başbakan Zeydi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, tatilin uluslararası koalisyon güçlerinden askeri üs ve kampların teslim alınmasının tamamlanmasını kutlamak ve koalisyonun Irak'taki misyonunun sona ermesini anmak amacıyla düzenlenecek resmi ve halk etkinliklerine imkan sağlamak için ilan edildiği belirtildi.

“GERİDE KALAN YIKIM UNUTULMAYACAK”

ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sona ermesi Bağdat sokaklarında da gündem oldu. Bazı Iraklılar çekilmenin ülkenin egemenliği ve kendi güvenliğini sağlama kapasitesi açısından önemli olduğunu belirtirken, bazıları ise ABD'nin müdahalesinin geride bıraktığı yıkımın unutulmayacağını söyledi.

Irak’ta 23 yıllık dönem resmen kapandı! ABD askerleri bölgeden çekildi

ABD'NİN IRAK'TAKİ ÜSLERİ

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.

Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer aldı. ABD, Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üsse sahipti. Washington yönetimi, 2015'ten bu yana kontrolünde tuttuğu Erbil'deki Harir Hava Üssü'nün pistini genişleterek tesisi aktif biçimde kullanmaya başladı.

Irak’ta 23 yıllık dönem resmen kapandı! ABD askerleri bölgeden çekildi

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık gösterdi. Bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyordu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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