Hatay'da silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Hatay'ın Erzin ilçesinde husumetlisi ile köprü üzerinde karşılaşan şahıs husumetlisine kurşun yağdırdı. Olay kameralar tarafından kaydedilirken yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hatay'da husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Erzin ilçesi şehir merkezi Eseli Köprüsü üstünde meydana geldi. Sokak ortasında yaşanan kavgada O.K. adlı şahıs, yanındaki silahla husumetlisi Fatih Emre'ye kurşun yağdırdı. Kameralar tarafından kaydedilen görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayın faili O.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Emre, hayat mücadelesini kaybetti. Fatih Emre'nin gün içinde defnedileceği bildirildi.