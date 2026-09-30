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Otel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum

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Otel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum
Başlık ResmiOtel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum

Bahçelievler’de 3 çocuk annesi Yonca Kölge’yi otel odasında bıçaklayarak öldüren eski eşi Salih Birinci hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, sanığın olay günü maktulün telefonunun sürekli çalmasından dolayı rahatsız olduğunu söylediği belirtildi. Kan donduran olayı anlatan eski eş ifadesinde “Bir bıçak alıp, rastgele savurdum. Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi” dedi.

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Bahçelievler'de, 3 Nisan 2026 tarihinde, 3 çocuk annesi Yonca Kölge (28)'nin bir otel odasında, eski eşi Salih Birinci (30) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına'nca hazırlanan iddianamede, Yonca Kölge 'maktul', Salih Birinci ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanık Birinci'nin otele Kölge ile beraber girdiği, ancak tek başına ayrıldığı belirtildi.

Otel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum
Başlık ResmiOtel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum

CİNAYET ANINI ANLATTI

Sanık Birinci'nin olay sonrası polis ekiplerince Arnavutköy'de bir inşaatta yakalandığının kaydedildiği iddianamede, sanığın bir başka suçtan hükümlü olduğu, cezaevinden 26 Mart tarihinde izinli olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, sanığın ifadesi de yer aldı.

Sanık ifadesinde, ''Olay günü maktul beni aradı, bunun üzerine buluştuk. Yurtta olan çocuklarımızı ziyarete gittik. Daha sonra alkol satın alarak otele geçtik. Birlikteyken, telefonun sürekli çalmasından rahatsız oldum ve Yonca'nın elinden telefonunu alıp camdan attım. Bunun üzerine Yonca, bıçak çıkararak, 'bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dedi. O sırada ben de bir bıçak alıp, rastgele savurdum. Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi'' diye konuştu.

Otel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum
Başlık ResmiOtel odası cinayeti! Eski eşten kan donduran ifade: Bir bıçak alıp rastgele savurdum
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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, maktule yapılan ölü muayene raporunda, vücudunda 22 kesici, delici alet yaralanması tespit edildiği bilgisi de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanık Salih Birinci'nin 'kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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