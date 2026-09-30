Salgın açıklaması sonrası hedef oldu! Kongo'lu siyasetçiyi döverek öldürdüler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde katıldığı bir radyo programında Ebola salgınına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan siyasetçi Marie-Celestin Karondwa, programın ardından vatandaşların saldırısına uğradı. Ağır şekilde darbedilen Karondwa, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınına yönelik açıklamalarda bulunan iktidar partisinin üst düzey isimlerinden Marie-Celestin Karondwa, radyo programının ardından saldırıya uğradı. Kuzey Kivu eyaletine bağlı Butembo kentinde ağır şekilde darbedilen Karondwa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salgın açıklaması sonrası hedef oldu! Siyasetçiyi döverek öldürdüler

"ÖNLEM ALIN" DEDİ, SALDIRIYA UĞRADI

İktidardaki UDPS partisinin Butembo’daki federal yürütme komitesinin geçici başkanı ve parti sözcüsü olan Karondwa, katıldığı radyo programında Ebola virüsüne karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Karondwa, programın ardından bazı mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.

Salgın açıklaması sonrası hedef oldu! Siyasetçiyi döverek öldürdüler

EVİNİ DE ATEŞE VERDİLER

Saldırganların Karondwa’yı darbettiği, eşyalarını yağmaladığı ve evini ateşe verdiği belirtildi. Saldırıda ağır yaralanan siyasetçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililerin olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

Hükümetin ölümcül salgına ilişkin açıkladığı son verilere göre, hastalık şimdiye kadar 8 bin 67 kişiye bulaştı ve 3 bin 901 kişinin ölümüne sebep oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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