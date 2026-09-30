Pişkin siyaset! Fon soruşturmasında AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu

Özgür Özel, Fatma Betül Sayan Kaya hadisesi üzerinden hükûmete yüklenirken kendi partisiyle ilgili rüşvet ve yolsuzlukları görmezden geldi. Özel’in sözleri, belediyelerdeki soruşturma dosyalarını yeniden gündeme getirdi.

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Belediyeleri yolsuzluk batağına saplanan, kendi belediye başkanından çanta çanta döviz aldığı deşifre olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hesap vermek yerine Fatma Betül Sayan Kaya ve fon skandalı üzerinden hükûmete yüklendi. “Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz” diyen Özel’in sözleri, kendisi ve partisinin kurucuları hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Özgür Özel’e nakit 1,2 milyon lira verdiğini; Muhittin Böcek ise Özel’in yönlendirmesiyle Manisa’da Ferdi Zeyrek’e çanta içerisinde 950 bin avro teslim edildiğini iddia etti. Böcek ayrıca Antalya Cam Piramit’te Özel’e 200 bin dolar verildiğini ileri sürdü. Özgür Karabat’ın Aziz İhsan Aktaş’tan 5 milyon lira aldığı, Burhanettin Bulut’un Seyhan Belediyesi ihalelerinde 1 milyon dolar rüşvet aldığı, Turan Taşkın Özer’e ise İBB operasyonu öncesinde nakit para aktarıldığı iddia edildi. Gökhan Böcek, ifadesinde Veli Ağbaba’nın CHP Genel Merkezi adına 1 milyon avro talep ettiğini söyledi. Ağbaba’nın içinde 100 bin dolar olduğu belirtilen kargo poşeti için “Para nerede?” mesajı da kamuoyuna yansıdı.

CHP kurultayında oy karşılığı para teklif edildiği iddialarıyla açılan mutlak butlan davasında adı geçen Bulut, Ağbaba, Karabat, Taşkın Özer, Ensar Aytekin,

Ali Mahir Başarır, Nurhayat Altaca ve Umut Akdoğan da Yeni Parti’nin kurucuları arasında bulunuyor.

Özgür Özel, başkanlarından aldığı haraçları ve çevresindekilerin yolsuzluklarını görmüyor. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Üsküdar Belediyesi dosyasında ruhsat işlemleri karşılığında 361 milyon lira rüşvet alındığı, bir müteahhidin 860 bin doları dönemin belediye başkanının makam odasında teslim ettiği iddia ediliyor. Aziz İhsan Aktaş’a 600 milyon liranın üzerinde araç kiralama ihalesi verildiği, eski Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 5,5 milyon lira rüşvet aldığı öne sürülüyor.

Büyükçekmece’de 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte raporlar ve rüşvetle inşa edildiği, Şişli’de rüşvetle cezaların düşürüldüğü, Beylikdüzü’nde 45 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Bayrampaşa’da eski başkan Hasan Mutlu’nun 3 milyon lira aldığı, Beyoğlu’nda 260 milyon liralık kamu zararı oluştuğu, Şile’de ise Özgür Kabadayı’nın 4 milyon lira rüşvet aldığı öne sürülüyor.

Uşak’ta Özkan Yalım’ın Özgür Özel’in makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 7,7 milyon lirayı belediyeden karşıladığı iddia edildi. Aziz İhsan Aktaş’ın Burhanettin Bulut’a 1 milyon dolar rüşvet verdiği, Çankaya’da Hüseyin Can Güner ve Ağbaba’nın 300 bin dolar aldığı, Kuşadası’nda Ömer Günel’in kurultay öncesinde Özel’e 20 milyon avro verdiği iddiaları yer aldı.

VE İBB DOSYASI…

İBB soruşturmasında da milyarlarca liralık kamu zararı ve rüşvet iddiaları var. Ekrem İmamoğlu’nun 80 milyar liralık kamu zararı oluşturduğu, kredinin 53,5 milyar liralık bölümünün sisteme aktarıldığı, reklam ihalelerinde 985 milyon, İETT ihalelerinde 380 milyon liralık kamu zararı doğduğu öne sürülüyor. Müteahhitlerden de 400 milyon lira rüşvet alındığı iddia ediliyor. Beşiktaş, Bursa Nilüfer, Bursa Büyükşehir, İzmir, Manavgat, Buca, Eşme, Bolu, Bayrampaşa ve diğer belediyelere ilişkin soruşturmalarda da kamu zararı, rüşvet ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Etimesgut soruşturmasında bir müteahhit, Erdal Beşikçioğlu’nun iki otobüs bedeli talep ettiğini iddia etti.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN ÖZEL’E TEPKİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği "siyasi sorumluluk" eleştirilerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamalarını "siyasi cehalet ve siyasi iftira" olarak nitelendirerek "Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı ise skandallara ve belgelere rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar "Kim milletin hakkına el uzatmışsa, makamına, ünvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır. Biz yanlış yapanı savunmayız. Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız. Aramızdaki fark bu kadar açıkken bize ders vermeniz komik duruyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise Özel'e yönelik "Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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