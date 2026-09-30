CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Anket yaptırmıyoruz ama seçim sathı mailine girince milletimiz Atatürk’ün emaneti olan CHP’ye sahip çıkacaktır." dedi.

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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP Grup Başkan Vekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Serkan Sarı, CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Cevdet Akay ile İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde TBMM’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni Parti’nin kurulmasının ardından CHP’nin oy oranındaki son duruma ilişkin soruyu cevaplayan Öztrak, herhangi bir anket çalışması yaptırmadıklarını söyledi.

CHP Grup Başkanı Öztrak: Seçim sathında millet CHP’ye sahip çıkacak

Öztrak “Anket yaptırmıyoruz ama seçim sathı mailine girince milletimiz Atatürk’ün emaneti olan CHP’ye sahip çıkacaktır. Bundan en ufak endişemiz yok” dedi.

Öztrak, Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasında “hayal kırıklığı” açıklamasının etkisi olup olmadığı sorusuna ise “Söylenmesi gereken her şey söylendi” cevabını verdi.

| Kaynak: BERAT TEMİZ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: BERAT TEMİZ

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