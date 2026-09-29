Parti yönetimine tepki! Kılıçdaroğlu: MYK’nın kendine çekidüzen vermesi gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanal âlemden birbirlerini hedef alan MYK üyelerini uyardı ve kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

CHP’nin yeni yasama yılı öncesinde Bolu Abant’ta düzenlediği milletvekili kampında parti yönetimi ve kurultay tartışmaları öne çıktı. 15 vekil, Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) yönelik eleştirilerde bulunup kurultayın 2027’ye bırakılmamasını istedi.

Bu milletvekilleri, ‘mutlak butlan’ kararı sonrası parti merkezine polisle girilmesinin de olumsuz algı oluşturduğunu belirtti ve “CHP’yi yeniden ana muhalefet yapmalıyız. Halka umut vermek için adımlar atmalıyız” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Partimiz kirli bir sürece sokuldu

"SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMALARA FAZLA KAPILMAYIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yenilenmek zorunda olduklarını ancak seçmenin kurultayla ilgilenmediğini savundu. Bu talebin sadece parti tabanından geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu “Partimizi akılcı ve bilimsel yöntemlerle yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, vekillerin “MYK üyeleri yıprandı. Sadece kendi siyasi ikballerinin peşinde koşuyorlar” eleştrisine de “Sosyal medyadaki tartışmalara fazla kapılmayın” cevabını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanal âlemden birbirlerini hedef alan MYK üyelerini de uyarmayı unutmadı ve kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala