Hamaney'den dikkat çeken tehdit: "Çok yakında..."

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulunarak düşmanlarının İran'ı geçmişteki "aşağılanma dolu günlerine" döndürmek istediğini savundu. Hamaney, "Çok yakında Umman Denizi de onlardan arınacak" ifadelerini kullandı.

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İran dini lideri Mücteba Hamaney, yayımladığı açıklamada ABD ve İsrail ile savaşa ve İran'ın gelecekteki durumuna ilişkin mesajlar verdi.

İran basınında yer alan haberlere göre Hamaney, İran'ın düşmanlarının ülkeyi "geçmişteki aşağılanma dolu günlerine" geri döndürmek istediğini savundu.

Hamaney, "Ülkemizi geri döndürmek istedikleri günler, İran'ın geri kalmışlık, aşağılanma, dışa bağımlılık ve utançla dolu olduğu günlerdi. Oysa bugün içinde bulunduğumuz günler, ilerleme, onur, bağımsızlık ve yüksek itibarla dolu. Bugün bazıları bizi dünyanın dördüncü süper gücü olarak görüyor" dedi.

"UMMAN DENİZİ'NİN ÖTESİNE İLERLEYEMİYORLAR"

Hamaney, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukaya da işaret ederek, "O günlerde İran'ın güneyindeki iki deniz, düşman güçlerinin cirit attığı yerlerdi. Ancak bugün cesur savaşçılar ve Hürmüz Boğazı'nın muhafızları tarafından aldıkları ağır darbeler nedeniyle Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemiyorlar. Ne zaman böyle bir riski göze alsalar kendilerine zarar verdiler; çok yakında Umman Denizi de onlardan arınacak" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri, "Düşmanın sistemimizin toplumsal tabanını sürekli zayıflatmaya çalıştığı günler vardı. Ancak bugün toplumun farklı kesimleri, aralarındaki belirgin farklılıklara rağmen Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere meşru topraklarını korumak için harekete geçiyor" dedi.

"O GÜNLER GEÇMİŞTE KALMIŞTIR"

Hamaney, "Geçmiş ile bugün arasındaki bu karşılaştırma daha da genişletilebilir ancak aziz İran halkının bir hizmetkarı olarak ilan ediyorum ki, düşmanımızın geri dönmesini istediği o günler geçmişte kalmıştır ve bir daha asla tekrarlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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