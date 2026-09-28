Balıkesir'de işçi servisi toprak yığınına daldı! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği işçi servisi yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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E.G. idaresindeki 10 APK 382 plakalı işçi servisi, Balıkesir-Savaştepe kara yolu Karacalar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
13 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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