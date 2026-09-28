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3. Sayfa

Balıkesir'de işçi servisi toprak yığınına daldı! Çok sayıda yaralı var

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Balıkesir'de işçi servisi toprak yığınına daldı! Çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiBalıkesirde işçi servisi toprak yığınına daldı! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği işçi servisi yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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E.G. idaresindeki 10 APK 382 plakalı işçi servisi, Balıkesir-Savaştepe kara yolu Karacalar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Balıkesirde işçi servisi toprak yığınına daldı! Çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiBalıkesirde işçi servisi toprak yığınına daldı! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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