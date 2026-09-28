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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, “İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur” dedi. Sermaye piyasalarının yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, ekiplerin yoğun mesai yaptığını söyledi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

OKULLARDA İLAVE TEDBİRLER

Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Güvenli okul ikliminin inşasını tamamlayacağız.

"İSTANBUL HAVALİMANI REKORLARA DOYMUYOR"

Muhalefetin “buraya uçak inmez” dediği İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. “Böyle bir yerde havalimanının ne işi var?” diye kara çaldıkları yer milyonlarca yolcuya hizmet etti. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 4. ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan yeni pistimizin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"ŞEHİT YAKINLARIMIZIN EMANETİNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin, bedel ödeyen gazilerimizin, şehit yakınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya gayret ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o metanetleriyle hepimize örnek olan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun.

"DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR"

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. 16. kez BM Genel Kurulu'na hitap ettik. Savaş ve çatışmaların çözümlerine ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in devlet terörü yine gündemimizin en başındaydı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bu sene yine BM kürsüsüne çıkamadı. Bu adaletsizliğin vicdanları kararttığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Biz orada sadece milletimiz adına değil, Gazzeli masumlar için de konuştuk. 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler hukuk önünde hesap verene kadar hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var.

FON KRİZİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugünkü Kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz, bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik.

"MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR"

İster piyasa manipülasyonuyla ister borsa oyunlarıyla ister yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkında el uzatırsa, karşısında bizi bulur. Bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.

Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare hâlinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.

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