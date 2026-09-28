ÖZEL│İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı: Can Uzun ve Arda Güler'e dikkat

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ikinci maçında bugün İtalya’yı ağırlayacağı zorlu karşılaşma öncesi Çizme basınından Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalar geldi. Ay-yıldızlıların hücum gücü ve saha avantajıyla ilgili analizlerini paylaşan gazeteciler, İtalya’nın teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde yeni bir sistem inşa ettiğini belirtti.

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UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci sınavında İtalya’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de kaybettiği Fransa maçından gerekli taktiksel dersleri çıkardı ve 3 puana kenetlendi. İtalya’nın önde gelen futbol muhabirleri, karşılaşma öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Roberto Mancini yönetiminde kadrosunu yenileyen ve Bursa'ya eksik gelen rakibi karşısında millilerimizin avantajlı yönlerine vurgu yapan gazeteciler, karşılaşmada dengeleri değiştirecek taktiksel detayları paylaştı.

“MANCINI, TÜRKİYE’Yİ İYİ BİLİYOR”

TuttoCagliari.net ve Tuttomercatoweb.com muhabiri Paola Pascalis, takımda yeni bir süreç başladığına vurgu yaparak, “Şu an için Mancini'nin İtalya Milli Takımı üzerindeki çalışmaları etkisini göstermedi ancak bunun için henüz çok erken olduğuna inanıyorum. Belçika karşılaşması ilk maçtı. Hâlâ büyük bir kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Oyuncular ile antrenör arasındaki uyumun oluşma aşamasında olduğu düşünülürse bu durum gayet normal. Hiç şüphesiz, Mancini'nin Türkiye Ligi’nin gerçeklerini iyi biliyor olması İtalya adına bir avantaj teşkil edebilir.” dedi.

Roberto Mancini

“DONNARUMMA BİR GÜVENCE”

İtalyanların etkili yönlerine değinen Pascalis, “İtalya, top sürme ve topa sahip olma konusunda üstün niteliklere sahip birçok oyuncusuyla iyi bir orta sahaya sahip. Belçika karşısında bu özellikler eksikti. Donnarumma, kesinlikle bir güvence. Ayrıca Bastoni'nin dönüşü daha sağlam bir savunma yapısı sağlayabilir ve Mancini'ye farklı çözümler sunabilir. Ayrıca bana kalırsa Frattesi'nin varlığı en büyük etkiyi oluşturabilir.” diye konuştu.

Gianluigi Donnarumma

“TÜRKİYE ÇOK YETENEKLİ BİR TAKIM”

Ay-yıldızlıların hücum gücüne dikkat çeken gazeteci, “Türkiye, özelliklerini en iyi şekilde nasıl değerlendireceğini bilen son derece nitelikli bir teknik direktörün yönetiminde, çok yetenekli ve üst düzey teknik beceriye sahip oyunculardan oluşan bir takım. Bence İtalya, her ikisi de çok genç olan ancak üstün niteliklere sahip ve şimdiden mükemmel fiziksel ve atletik durumda bulunan Can Uzun ile Arda Güler'e özellikle dikkat etmeli.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE HAFİFE ALINMAMALI”

Eksik oyuncularımızın maça muhtemel etkisinden bahseden ve favori takım meselesinin altını çizen Pascalis, şöyle konuştu:

Kenan Yıldız'ın ve bilhassa Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu İtalya adına büyük bir avantaj teşkil ediyor. Mancini'nin ekibi, yine de Türkiye'yi hafife alma hatasına düşmemeli. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye, onların yerini aratmayacak nitelikte başka pek çok iyi oyuncuya sahip. Ortada bir favori görmüyorum. Bence çok çekişmeli bir maç olacak ve her iki takım da 90 dakika boyunca mücadele edecek.

“YENİDEN KAYBETMEK İSTEMİYOR”

Cagliari1920news Baş Editörü Paolo Camedda, İtalya’nın muhtemel 11’indeki potansiyelini değerlendirerek, “Mancini, bazı oyuncuları İtalya'da bıraktı ve açıkçası kaptan Donnarumma istisna olmak üzere Türkiye karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'de pek fazla güçlü yön göremiyorum. Maç sırasında birkaç değişiklik yapmasını bekliyorum. Eğer bunu yaparsa Cagliari'den Romano ve Doumbia izlenmesi gereken iki oyuncu, her ikisi de farklı bir şeyler sunabilir. Belçika karşısında alınan ağır yenilginin ardından İtalya'nın önceliğinin yeniden kaybetmemek olacağı kanaatindeyim.” sözlerini sarf etti.

“EKSİKLER MONTELLA’YA SORUN OLUŞTURUR”

Millilerimizde Hakan ve Kenan'ın yokluğuna ayrı bir parantez açan Camedda, “Türkiye de kendi cephesinde eksikliklerin etkilerini hissedecek. Yine de özellikle İtalya'nın savunmadaki zafiyetleri göz önüne alındığında Arda Güler, Yılmaz, Aktürkoğlu ve Kadıoğlu tehlikeli oyuncular var. Kenan ve Hakan'ın olmaması, İtalya'nın eksik oyuncularını dengeliyor. İtalya'ya ayrıca bir avantaj sağlamak yerine uygun alternatifler bulmak zorunda kalacak olan Montella için bir sorun oluşturuyor.” dedi.

Vincenzo Montella

“HAYAL KIRIKLIĞI BULUTU VAR”

Değerlendirmelerini aktaran bir diğer gazeteci Tuttocagliari.net muhabiri Vittorio Arba, İtalya'nın Bosna Hersek mağlubiyetini henüz unutamadığını belirterek şunları söyledi:

Maalesef Dünya Kupası'nı kaçırmanın etkileri henüz geçmedi. Azzurri bir başka Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanana dek İtalya'nın üzerinde bir hayal kırıklığı bulutunun asılı kalacağından endişe ediyorum. Takım, bu maça aylardır süren tartışmaların ardından çıkıyor: Bosna Hersek karşısında alınan yenilgi, Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan'ı çalıştırmak üzere İtalya'daki görevinden ayrıldıktan sonra geri dönüşü ve Paolo Maldini ile Leonardo'nun İtalya Futbol Federasyonundaki görevlerine başlamalarından sadece iki haftayı biraz aşkın bir süre sonra istifa etmeleri. Üstelik İtalya, Belçika'ya yenildi. Kısacası İtalya, bu maça bundan daha kötü koşullarda gelemezdi.

“MANCINI ETKİSİ İÇİN ERKEN”

Teknik adamlar arasında yaşanacak taktiksel savaşlara vurgu yapan Arba, “Mancini'nin etkisini değerlendirmek için henüz çok erken. Henüz yeni döndü ve oyuncuların birçoğu ilk döneminde birlikte çalıştıklarından farklı. Bu uzun uluslararası ara, ona ve takıma hem saha içinde hem de saha dışında birbirlerini daha iyi tanımaları ve birlikte gelişmeleri için zaman tanıyacak. Galatasaray'daki deneyimi bir etken olabilir çünkü Türkiye'deki atmosferin ne kadar yoğun olabileceğini biliyor. Yine de bunun maçı belirleyeceğini sanmıyorum zira diğer kulübede Vincenzo Montella var ve o da İtalyan futbolunu en az diğerleri kadar iyi biliyor.” şeklinde konuştu.

“ARDA EN ÇOK ÇEKİNDİĞİM İSİM”

Ay-yıldızlı kadromuzun hücum gücünü değerlendiren gazeteci, “Türkiye, çok iyi bir takım. Hayal kırıklığı oluşturan bir Dünya Kupası'nı geride bırakmalarına rağmen kadroları oldukça kaliteli ve Vincenzo Montella gibi mükemmel bir teknik direktöre sahipler. En çok çekindiğim oyuncu Arda Güler. Her an sürpriz bir an oluşturabiliyor, teknik becerisi olağanüstü ve oyununu izlemeye bayılıyorum. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu Türkiye için büyük bir darbe, İtalya için ise kesinlikle avantaj. Bununla birlikte Azzurri hâlâ toparlanmaya çalışıyor ve sahaya kim çıkarsa çıksın herhangi bir rakibe karşı zorlanabilir.” tespitinde bulundu.

Arda Güler

“BURSA TAM BİR CADI KAZANI”

Millilerimizin saha avantajına dikkat çeken İtalyan gazeteci, son olarak şunları söyledi:

Açık bir maç bekliyorum ve ortada net bir favori görmüyorum. Her iki takım da toparlanmak için büyük bir istek duyuyor. İtalya, ayrıca atmosferle de başa çıkmak zorunda kalacak. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi, çoğu zaman olduğu gibi yine tam bir cadı kazanına dönecek.

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