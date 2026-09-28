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Spor

Türkiye, İtalya karşısında bir ilk için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i

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Türkiye, İtalya karşısında bir ilk için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i
Başlık ResmiTürkiye, İtalya karşısında bir ilk için sahada! Montellanın muhtemel 11i belli oldu

Türkiye, hiç yenemediği İtalya’yı Bursa’da ağırlıyor. İlk maçında Türkiye, Fransa’ya 1-0, İtalya da Belçika’ya evinde 2-0 kaybetti. Bu maç, A Ligi’nde kalmak adına çok kritik. A Ligi’nde olmak, EURO 2028 ve 2030 Dünya Kupası için de “yarım bilet” anlamına geliyor…

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A Millî Takımımız, ilk defa yer aldığı Uluslar A Ligi’nde ikinci maçında Bursa’da İtalya’yı ağırlayacak. İlk maçında Kocaeli'deki maçta Fransa’ya 1-0 mağlup olan ay yıldızlılar, evinde Belçika’ya 2-0 kaybeden İtalya karşısında tarihindeki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bursa Atatürk Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Her ne kadar grupta daha ikinci maçlar oynanıyor olsa da bu maç, grubumuzda üçüncülük için kritik önem taşıyor. Eğer bu maçı kazanırsak rakibimizin 3 puan önüne geçip bir hafta sonra İtalya’da oynayacağımız rövanş öncesi psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş olacağız.

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A LİGİ’NİN ÖNEMİ BÜYÜK

Uluslar A Ligi’nde kalmanın ilk adımı, en azından grubu üçüncü sırada bitirmek. Bu akşam oynanacak maç, her iki takım için de bu kritik eşleşmenin en önemli adımı olacak. Grup lideri olursak zaten diğer 13 grup lideri gibi EURO 2028 için play-off bileti cebimize koymuş olacağız. Ancak EURO 2028 için işimizi kolaylaştıracak tek sonuç liderlik değil. En azından ilk üçte yer alabilirsek, Aralık 2026’da çekilecek EURO 2028 eleme grupları kurasında 1. torbaya girme fırsatı da yakalayacağız. Bu da İspanya, Fransa ve Almanya gibi devlerle karşılaşmadan Avrupa Şampiyonası şansını kovalamak anlamına gelecek.

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SIRALAMA NE İFADE EDİYOR?

Özetle: En iyi iki üçüncüden biri olursak A Ligi’nde kalıyoruz. En kötü iki üçüncüden biri olursak A Ligi’nde kalmak için B Ligi grup ikincilerinden biriyle play-off oynuyoruz. En iyi iki dördüncüden biri olursak yine A Ligi’nde kalmak için B Ligi grup ikincilerinden biriyle play-off oynuyoruz. En kötü iki dördüncüden biri olursak B Ligi’ne düşüyoruz. Uluslar Ligi, EURO 2028’e ve 2030 Dünya Kupası’na katılma ihtimalimizi artıran bir organizasyon. Ne kadar üst sıralarda yer alırsak şansımız da o kadar yüksek olacak. Dolayısıyla bu akşam hiç şüphesiz İtalya ile oynayacağımız maç, bize bir maçtan fazlasını vadediyor.

Vincenzo Montella
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RİSKE EDİLMEYECEK

Ay yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı sebebiyle tedavi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü, İtalya karşısında da forma giyemeyecek. Fransa maçında da görev yapamayan Orkun’un Belçika ve İtalya deplasmanlarında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.

HER ŞEYİN İLKİ VARDIR

A Millî Takım, UEFA Uluslar Lig müsabakasında karşılaşacağı İtalya le tarihindeki 17. maçına çıkacak. Ay yıldızlılar, 3’ü (B) Millî Takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 defa karşı karşıya geldi. Millîler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Türkiye, İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Türkiye: Altay, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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