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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi! İşte o liste

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi! İşte o liste
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni gelişme: 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi

İstanbul’daki fon soruşturmasında hazırlanan talep yazısının ayrıntıları ortaya çıktı. Bazı hisselerde 100 kata varan fiyat artışları mercek altına alınırken, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri talep edildi. Savcılık, şüphelilerin eşleri, çocukları ve diğer yakınları üzerinden yapılabilecek malvarlığı işlemlerinin de incelenmesini istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun hazırladığı talep yazısında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması istendi.

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

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100 KATA VARAN FİYAT ARTIŞI!

Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi.

AİLE YAKINLARI DA KISKAÇTA

Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

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Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

131 FON TEFAS'TA İŞLEME KAPATILDI

Yazıda ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı belirtildi.

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Tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor.

Sorumlu fon listesinde ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon gibi fonlar yer aldı.

MALVARLIĞI TEDBİRİ UYGULANAN KİŞİLERİN LİSTESİ

Savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesi ise şöyle:

Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Erdin Özel, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Furkan Talay başta olmak üzere toplam 42 kişi bulunuyor.

BAKAN AKIN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin son paylaşımında, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklamıştı.

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Gürlek, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemeyi, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almayı ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasını sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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