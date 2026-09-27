"Bulana..." diye başlıyordu! O mektup 44 yıl sonra ortaya çıktı

10 yaşındaki Rachel Miles'ın 1982'de yazıp merdiven boşluğuna sakladığı mektup, 44 yıl sonra evde yapılan tadilat sırasında bulundu. Mektubu bulan Michelle Harwood'un sosyal medya paylaşımı, yazara aynı sabah ulaştı.

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İngiltere'nin Essex bölgesindeki Hockley'de 44 yıl önce yazılan bir mektup, yıllar sonra ortaya çıktı.

12 Ağustos 1982 tarihli mektubu yazdığı dönemde Rachel Miles'ın ailesi Betts Farm Estate'te yaşıyordu. Miles, babasının merdivenlerin arkasında bir boşluk bulmasının ardından mektubu yazmaya karar verdiğini söyledi. 1980'lerde Blue Peter programının etkisiyle zaman kapsüllerinin popüler olduğunu belirten Miles, geleceğe bir mektup bırakmanın güzel olacağını düşündüğünü ifade etti.

TADİLAT ESNASINDA İŞÇİ BULDU

Aradan 44 yıl geçtikten sonra evde tadilat çalışmaları başladı. Çalışmalar sırasında bir işçi, merdivenlerin arasındaki boşlukta küçük bir kağıt parçası buldu ve mektubu evin şu anki sakini 36 yaşındaki Michelle Harwood'a verdi.

Mektubu inceleyen Harwood, çocuk tarafından yazılmasına rağmen oldukça düzgün olan el yazısını fark etti. Bunun üzerine perşembe sabahı yerel bir Facebook topluluk grubunda paylaşım yaparak mektubun yazarını bulmaya çalıştı.

Harwood'un paylaşımından yalnızca bir saat sonra, birden fazla kişi mektubun yazarının Rachel Miles olduğunu tespit ederek kendisini etiketledi.

Şu anda 54 yaşında olan ve Buckinghamshire'ın Milton Keynes kentinde öğretmenlik yapan Miles, paylaşımın ardından Harwood'a cevap verdi.

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BBC'ye konuşan Miles, mektubunun 44 yıl sonra bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Essex'teki çocukluğunu yeniden hatırlamanın kendisi için güzel olduğunu belirten Miles, bölgede tanıdığı isimleri yeniden duymanın da hoşuna gittiğini ifade etti.

Miles ayrıca, ailesinin tamamı arasından mektupta yalnızca kedisi Kizzy'nin adını yazmış olmasının kendisini güldürdüğünü söyledi.

Bulana... diye başlıyordu! O mektup 44 yıl sonra ortaya çıktı

NOT YAZILDIĞINDA HENÜZ DOĞMAMIŞTI

Mektubu bulan Harwood ise notu ilk gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Mektubun "bulana" ifadesiyle başlamasının tüylerini diken diken ettiğini söyleyen Harwood, notun kendisi doğmadan sekiz yıl önce yazılmış olmasına inanamadığını belirtti.

Harwood, mektubun yazarını bulabileceğine dair başlangıçta herhangi bir beklentisinin olmadığını belirterek, sosyal medyanın insanların bu tür durumlarda birbirine ulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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