İran'da memurlara 'araçsız salı' çağrısı! İşe toplu taşımayla gidecekler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, enerji tasarrufuna dikkat çekip elektriğin kesintiye uğramaması gerektiğini vurgulayarak devlet memurlarından salı günleri işe toplu taşıma araçlarıyla gitmelerini istedi.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, enerji tasarrufu kapsamında devlet memurlarına salı günleri işe toplu taşıma araçlarıyla gitmeleri çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, kabine toplantısında enerji tasarrufu ve tasarruf tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tasarruf tedbirlerini sık sık gündeme getiren Pezeşkiyan, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

"ARAÇSIZ SALI GÜNLERİNİ CİDDİYE ALIN"

Pezeşkiyan, “Araçsız salı günlerini ciddiye alın. Üretim çarkının durmaması için tasarruf tedbirlerine dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Devlet memurlarından salı günleri işlerine toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmelerini isteyen Pezeşkiyan, herkesin imkanları ölçüsünde enerji tasarrufuna hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan, üretim ile elektriğin kesintiye uğramaması gerektiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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