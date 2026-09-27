Süper Lig devi, Demirovic için ocakta kesenin ağzını açacak

Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de takıma katmak istediği Ermedin Demirovic için Alman ekibi Stuttgart'ın kapısını ocakta çalacağı ileri sürüldü.

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Sarı kırmızılıların, Stuttgart forması giyen Bosna Hersekli golcü Ermedin Demirovic'i yeniden transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

OCAKTA YENİ TEKLİF YAPILACAK

Bosna Hersek basınından SportSport'un haberine göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Ermedin Demirovic için yeniden harekete geçme kararı aldı. Haberde, sarı-kırmızılıların yaz aylarında Stuttgart'a 20 milyon avroluk teklif yaptığı ancak Alman kulübünün bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın Demirovic'e ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına net 4 milyon avro maaş teklif ettiği, İstanbul ekibinin ocak ayında da benzer şartlarla oyuncunun kapısını çalmasının beklendiği aktarıldı.

Ermedin Demirovic

35 MİLYON AVRO İSTENİYOR

Bundesliga ekibinin Boşnak santrfor için bonservis beklentisini yükselttiği ve en az 35 milyon avro talep ettiği iddia edildi.

STUTTGART PERFORMANSI

28 yaşındaki hücumcu, yeni sezonda Stuttgart formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Alman ekibi Stuttgart ile 93 maça çıkan Demirovic, 36 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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