Fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Veli Ağbaba'dan yeni haber

Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi. Tedbir amacıyla yoğun bakımda takip edilen Ağbaba'nın servise alındığı öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün Malatya'da kurulan bir semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba, tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

BELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yoğun bakımda takip edilen Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. Bunun üzerine tedavisine devam edilen Ağbaba, yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

Ağbaba'nın tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı

"DURUMUM İYİ" MESAJI VERMİŞTİ

Dün Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Ağbaba'nın pazar ziyareti sırasında senkop geçirdiğini ve yapılan görüntüleme, laboratuvar ve klinik muayenelerde hayati tehdit oluşturan bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

Ağbaba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etmişti. Paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Bugün Malatya'da pazar esnafımızı ziyaretimiz sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım. Çok şükür, sağlık durumum iyi. Yaşadığım rahatsızlığın ardından arayan, soran, mesaj gönderen, dualarıyla ve geçmiş olsun dilekleriyle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala