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Dünya

ABD'nin Remus 600 aracı "ganimet" oldu! İran'dan Hürmüz'de kritik hamle

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait olduğu belirtilen 'Remus 600' tipi insansız sualtı aracına el konulduğunu açıkladı. İran tarafı, aracın incelendiğini duyurdu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız sualtı aracının ele geçirildiğini açıkladı.

DMO tarafından yapılan açıklamada, el konulan aracın 'Remus 600' tipi gelişmiş bir insansız sualtı aracı olduğu belirtildi. Karmaşık ve koordineli bir operasyonla deniz altı mayın tarama ve keşif operasyonları için geliştirilen su altı aracının ele geçirildiği ve aracın "ganimet olarak" alındığı ifade edildi.

Aracın içerdiği bilgilerin elde edilmesi amacıyla DMO uzmanları tarafından incelemeye alındığı aktarıldı.

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'CASUSLUKTA KULLANILIYOR' İDDİASI

İran tarafı, aracın Hürmüz Boğazı'nda casusluk faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü. İran basınında yer alan haberlerde ise DMO Deniz Kuvvetleri'nin, istihbarat ve elektronik harp unsurlarının koordineli müdahalesiyle ABD'ye ait olduğu belirtilen aracı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

DMO açıklamasında ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu vurgulandı. Açıklamada, tehlikeli eylemler ile izinsiz geçişlere karşı "sert ve kararlı" müdahalelerde bulunulacağı belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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