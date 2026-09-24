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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Seyrüsefer serbestliği zaruridir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin, “Seyrüsefer serbestliğinin ve bölge ülkelerinin güvenliğinin sağlanması zaruridir” dedi. Suriye'deki güncel duruma da değinen Erdoğan "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önceliğimiz olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Seyrüsefer serbestliği zaruridir
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Seyrüsefer serbestliği zaruridir


Toplantıda önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şu şekilde:

"SEYRÜSEFER SERBESTİSİ ZORUNLUDUR"

"Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelen bu toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Seyrüsefer serbestliği zaruridir
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Seyrüsefer serbestliği zaruridir

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNCELİĞİMİZ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika'yla yakın iş birliğimizin sadece iki planla değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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