Gazze'de ve bölgede katliamlarını sürdüren soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi müttefikleri tarafından bile gözden çıkarıldı. ABD’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro, katıldığı bir radyo programında Washington yönetiminin Netanyahu’suz bir İsrail hükümetiyle çok daha rahat çalışabileceğini açıkça ilan etti. Siyonist rejimin ABD'deki konumunun "eşi benzeri görülmemiş şekilde" gerilediğini belirten Shapiro, Netanyahu'nun artık "çözümün değil, krizin ta kendisi" olduğunu aktardı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üzerindeki baskı artarken, Washington-Tel Aviv hattından Netanyahu'yu doğrudan hedef alan bir çıkış geldi.

"NETANYAHU ÇÖZÜMÜN PARÇASI DEĞİL"

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro, İsrail'in ABD kamuoyundaki konumunun ciddi biçimde gerilediğine işaret ederken Netanyahu için "çözümün parçası değil" ifadelerini kullandı.

ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş! "Onsuz daha iyi çalışabiliriz"

İsrail'de yayın yapan bir radyo programına katılan Shapiro, İsrail'in ABD'deki konumunun "eşi benzeri görülmemiş şekilde" gerilediğini söyledi.

Netanyahu'yu doğrudan eleştiren eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı'nın "çözümün parçası olmadığını" ifade etti.

Shapiro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Netanyahu'nun yer almadığı bir İsrail hükümetiyle çalışmasının daha kolay olabileceği görüşünü dile getirdi.

ABD’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro

ABD'DE İSRAİL'E DESTEKTE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Nisan 2026'da yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildirdi. Bu oran 2025'te yüzde 53 seviyesindeydi.

Demokratlar ve Demokratlara eğilimli bağımsız seçmenlerde ise İsrail'e olumsuz bakanların oranı yüzde 80'e ulaştı.

NETANYAHU'YA GÜVEN DE DÜŞÜK

Araştırmaya göre ABD'lilerin yüzde 59'u, Netanyahu'nun dünya meselelerinde doğru kararlar alacağına "az güveniyor" veya "hiç güvenmiyor".

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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