Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş! "Onsuz daha iyi çalışabiliriz"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş!
Başlık ResmiABDden Netanyahuya soğuk duş! Onsuz daha iyi çalışabiliriz

Gazze'de ve bölgede katliamlarını sürdüren soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi müttefikleri tarafından bile gözden çıkarıldı. ABD’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro, katıldığı bir radyo programında Washington yönetiminin Netanyahu’suz bir İsrail hükümetiyle çok daha rahat çalışabileceğini açıkça ilan etti. Siyonist rejimin ABD'deki konumunun "eşi benzeri görülmemiş şekilde" gerilediğini belirten Shapiro, Netanyahu'nun artık "çözümün değil, krizin ta kendisi" olduğunu aktardı.

Kaydet
|

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üzerindeki baskı artarken, Washington-Tel Aviv hattından Netanyahu'yu doğrudan hedef alan bir çıkış geldi.

"NETANYAHU ÇÖZÜMÜN PARÇASI DEĞİL"

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro, İsrail'in ABD kamuoyundaki konumunun ciddi biçimde gerilediğine işaret ederken Netanyahu için "çözümün parçası değil" ifadelerini kullandı.

ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş! "Onsuz daha iyi çalışabiliriz"
Başlık ResmiABD'den Netanyahu'ya soğuk duş! "Onsuz daha iyi çalışabiliriz"

İsrail'de yayın yapan bir radyo programına katılan Shapiro, İsrail'in ABD'deki konumunun "eşi benzeri görülmemiş şekilde" gerilediğini söyledi.

Netanyahu'yu doğrudan eleştiren eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı'nın "çözümün parçası olmadığını" ifade etti.

Shapiro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Netanyahu'nun yer almadığı bir İsrail hükümetiyle çalışmasının daha kolay olabileceği görüşünü dile getirdi.

ABD’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro
Başlık ResmiABD’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro

ABD'DE İSRAİL'E DESTEKTE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Nisan 2026'da yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildirdi. Bu oran 2025'te yüzde 53 seviyesindeydi.

Demokratlar ve Demokratlara eğilimli bağımsız seçmenlerde ise İsrail'e olumsuz bakanların oranı yüzde 80'e ulaştı.

NETANYAHU'YA GÜVEN DE DÜŞÜK

Araştırmaya göre ABD'lilerin yüzde 59'u, Netanyahu'nun dünya meselelerinde doğru kararlar alacağına "az güveniyor" veya "hiç güvenmiyor".

ÖNERİLEN HABERLER
Netanyahu
DÜNYA

Netanyahu'dan pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
"Kurtlar Vadisi" bağlantısını reddettiler
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar!
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
Trabzon'da 4 farklı hezimetin perde arkası
"7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Uzmanlardan 'Şanlıurfa' açıklaması
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş!
“OKUL SALDIRISI DEĞİL
“OKUL SALDIRISI DEĞİL"
Bakan Tekin'den Manisa'daki saldırıyla ilgili açıklama
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge
SIR ÖLÜMDE 'KÜÇÜK KIZ' DETAYI!
SIR ÖLÜMDE 'KÜÇÜK KIZ' DETAYI!
Karaman’da karı-koca evde ölü bulunmuştu
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
Havuzdan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı
ABD'DEN CEVAP GELDİ
ABD'DEN CEVAP GELDİ
Tahran'dan ABD'ye yeni Hürmüz teklifi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık: Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık: Abdullah Avcı sürprizi
Kaydet
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Zonguldak Vali Yardımcısı kalp krizinden vefat etti
Kaydet
Suudi Arabistan'dan saldırı uyarısı! 5 bölgede alarm verildi
Suudi Arabistan'dan saldırı uyarısı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.