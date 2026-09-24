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Dünya

Kardeş ülkede sıcak saatler! Pakistan 8 İHA'yı düşürdü

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Kardeş ülkede sıcak saatler! Pakistan 8 İHA'yı düşürdü
Başlık ResmiKardeş ülkede sıcak saatler! Pakistan 8 İHAyı düşürdü

Kardeş ülke Pakistan'da hava savunma sistemleri alarma geçti. Afganistan'dan fırlatılarak Pakistan hava sahasını ihlal eden 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. İHA'ların sınır hattındaki farklı noktalara düştüğü belirtilirken, gelişme iki ülke arasında son dönemde yükselen gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

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Pakistan güvenlik kaynaklarına göre Afganistan'dan fırlatılan 8 İHA, Pakistan hava sahasına girdikten sonra tespit edildi. Hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle İHA'ların tamamı düşürüldü.

Düşürülen hava araçlarından dördünün Torkham Sınır Kapısı'na yakın bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattında bulunan dağlık alanlara düştüğü aktarıldı.

Kardeş ülkede sıcak saatler! Pakistan 8 İHA'yı düşürdü
Başlık ResmiKardeş ülkede sıcak saatler! Pakistan 8 İHA'yı düşürdü

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNUNDA SON DURUM

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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